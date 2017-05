Funchal volta a ser palco de uma etapa da Extreme Sailing Series

Depois de no ano passado ter merecido elogios pela excelente organização da prova, a Madeira voltará a receber este ano uma das escalas do circuito Extreme Sailing Series, uma das mais importantes competições da vela mundial. A prova, que vai disputar-se entre 29 de Junho a 2 de Julho, terá novamente como palco a baía do Funchal e Eduardo Jesus, secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, realça que esta é mais uma oportunidade para recolocar a Madeira na rota dos “grandes eventos desportivos internacionais”.

Há um ano, apesar de a organização do evento ter sido realizada em contra-relógio – o cancelamento da etapa turca abriu a oportunidade de o Funchal entrar na rota da competição -, a etapa madeirense mereceu fortes elogios do norte-americano Morgan Larson, um dos mais consagrados velejadores mundiais: “O Funchal foi o melhor local de prova em que estive até hoje. Faltou-lhe algum vento, é certo, mas, à parte essa questão, que nunca ninguém conseguirá controlar, não há nenhuma crítica que eu possa fazer à organização do evento”.

Com a fasquia elevada, a baía do Funchal voltará a receber alguns dos mais reputados velejadores mundiais, e Eduardo Jesus admite que o grande desafio que se coloca este ano será “superar as expectativas e o alcance de 2016”.

“Esta é mais uma oportunidade de afirmação para a ilha da Madeira, que no ano passado, através das Extreme Sailing Series, ficou colocada no mapa dos grandes eventos desportivos internacionais e reforçou o seu posicionamento estratégico, a sua competitividade e atractividade, junto de novos públicos, tendo por base uma comunicação renovada, cada vez mais aliada ao desporto e ao mar”, referiu o governante madeirense.

Na apresentação do evento, realizada nesta quinta-feira na Gare Marítima do Porto do Funchal, estiveram ainda presentes Andy Tourell, director de prova da OC Sports (empresa detentora do circuito) e Sérgio de Jesus, presidente da Associação Regional de Vela da Madeira. Tourell referiu que, com a realização da prova no Funchal, se cumpre “um dos objectivos chave deste circuito, que é o de promover a vela em novos mercados e audiências”. “Em 2016 muitos de nós descobriram esta jóia no meio do Atlântico e esperamos que as Extreme Sailing Series continuem a contribuir para que o arquipélago mantenha a liderança mundial nos destinos ilhas”, acrescentou o britânico.

Uma das novidades da etapa madeirense das Extreme Sailing Series deste ano será a estreia a nível mundial dos Flying Phantoms, catamarãs super-velozes e leves (pesam apenas 165 kg): “Pelo menos 16 barcos, para dois tripulantes, vão competir na baía do Funchal, incluindo uma equipa portuguesa formada por Hélder Basílio e José Caldeira. A inclusão desta versão de menor escala dos GC32 permite a descoberta de novos talentos e aumenta a oferta aos fãs, imprensa e parceiros”, destacou Andy Tourell.

A prova madeirense será a terceira etapa das Extreme Sailing Series, depois das passagens por Muscat (Omã) e Qingdao (China). O circuito segue depois para Hamburgo (Alemanha), Cardiff (País de Gales), San Diego (EUA) e Los Cabos (México).

As equipas que vão competir na baía do Funchal são a Land Rover BAR Academy, a Alinghi, a SAP Extreme Sailing Team, a Oman Air, a Red Bull Sailing Team e a NZ Sailing Team.

