Fernando Gaviria conquista terceira vitória ao sprint no Giro

O ciclista colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) venceu nesta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, a terceira nesta edição, numa chegada ao sprint em que o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) conservou a camisola rosa.

Depois de ter vencido a terceira e quinta etapas, o líder da classificação por pontos, de 22 anos, cumpriu a tirada desta quinta-feira, a mais longa da 100.ª edição do Giro, com 229 quilómetros, em 5h18m5os, o mesmo tempo do italiano Jakub Marezcko (Wilier Triestina–Selle Italia), segundo, e do irlandês Sam Bennett (Bora Hansgrohe), terceiro, depois da chegada à meta em pelotão compacto.

Na 13.ª etapa, que liga Reggio Emilia a Tortona, os ciclistas percorrem um traçado plano durante 167 quilómetros, com nova chegada para os velocistas em perspectiva.

