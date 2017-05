Dongfeng Race Team regressa à VOR com o objectivo de ganhar

Há dois anos, na última edição da Volvo Ocean Race (VOR), partiram o mastro no Pacífico Sul, na temida travessia dos mares austrais rumo ao cabo Horn, mas apesar do revés, que os obrigou a desistir na quinta e mais longa etapa, a Dongfeng Race Team concluiu a VOR 2014-15 num meritório terceiro lugar. Desta vez, com a tripulação reforçada e, novamente, sob a liderança do skipper Charles Caudrelier, a equipa franco-chinesa assume a ambição de lutar pelo triunfo: “Estou seguro que estaremos à altura do desafio”, garantiu Caudrelier na apresentação oficial da equipa, em Paris.

No início deste ano foram os primeiros a receber o Volvo Ocean 65 que, após 850 horas de trabalho de manutenção e remodelação no estaleiro da VOR, localizado na Doca de Pedrouços, em Lisboa, ficou pronto para navegar pela primeira vez no Rio Tejo. Agora, o objectivo é voltarem a serem os primeiros quando estiveram concluídas as 46 mil milhas náuticas da competição, que vão ligar, entre Outubro de 2017 e Junho de 2018, Alicante, em Espanha, a Haia, na Holanda.

São 12 velejadores, de seis nacionalidades, e um cocktail que combina juventude com experiência, e que Charles Caudrelier acredita ser a receita que levará a Dongfeng ao sucesso: “Durante oito meses, estaremos molhados, com frio, com calor, zangados, exaustos e desesperados para dormir de vez em quando, por isso, as nossas relações têm que ser muito fortes para aguentar tamanha pressão. Criámos um mix perfeito de velejadores estreantes e experientes. Estou muito contente com a equipa que construímos”, referiu Caudrelier.

Para além do consagrado skipper bretão, que no currículo conta com vitórias na Solitaire du Figaro (2004), na Transat Jacques Vabre (2009 e 2013) e na Volvo Ocean Race (2011-12), a equipa patrocinada pela Dongfeng Motor Corporation contará ainda com Pascal Bidegorry, também vencedor da Solitaire du Figaro e da Transat Jacques Vabre, que será o braço direito de Caudrelier. Este francês, de 49 anos, revelou-se na última edição um trunfo importante na elaboração da estratégia da equipa. Outro gaulês que vai repetir a aventura da VOR com a Dongfeng é Kevin Escoffier, reputado construtor naval, enquanto Jeremie Beyou, terceiro classificado na última edição da Vendée Globe, fará a estreia na competição.

Porque “todas as equipas que ganharam a Volvo Ocean Race tinham um ‘kiwi’ a bordo”, Caudrelier vai contar não com um, mas com dois neozelandês: Stu Bannatyne, que vai participar na regata pela oitava vez, e o Daryl Wislang que venceu a última edição com o Abu Dhabi Ocean Racing. Na proa, e também ao leme, estará Jack Bouttell, que tem nacionalidade inglesa e australiana, e conta com um longo currículo na Solitaire du Figaro, aspecto muito valorizado para Caudrelier.

Apesar de a Dongfeng não impor a inclusão de tripulantes da China, Caudrelier voltou a apostar em três jovens velejadores chineses chineses – Yang Jiru (Wolf), Xue Liu (Black) e o Jinhao Chen (Horace) -, que foram seleccionados em 2014-15, e estarão agora muito melhor preparados para serem uma mais-valia para a equipa.

Finalmente, a grande novidade é a inclusão de duas velejadoras de renome mundial: a francesa Marie Riou, quatro vezes campeã do mundo de Nacra 17, e a holandesa Carolijn Brouwer, que já participou em três Jogos Olímpicos e em duas edições da Volvo Ocean Race.

Bruno Dubois, director de equipa, revelou ao PÚBLICO que a Dongfeng podia ter apostado em “sete experientes velejadores offshore que já ganharam a prova cinco ou seis vezes”, mas considera que será a aposta “na diversidade” que conduzirá o barco franco-chines ao triunfo: “Não seremos favoritos, porque não temos uma equipa só com grandes nomes, mas teremos uma grande equipa. E será uma grande equipa que vai ganhar, não as grandes individualidades”, referiu o francês.

