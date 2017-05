Del Potro melhora em Roma

Juan Martin del Potro começou apenas em Fevereiro a competir e a recente morte do avô interrompeu a época de terra batida que estava a realizar. Mas ao sexto torneio que disputa, os Internazionali d’Italia, o argentino obteve a sua primeira vitória do ano sobre um "top-10". Del Potro, que desde o torneio de Roland Garros de 2012 não vencia um adversário tão cotado em terra batida, derrotou Kei Nishikori (9.º mundial) e volta aos quartos-de-final de Roma pela primeira vez desde 2009.

“O meu jogo está a melhorar neste piso. Penso que não estou muito longe do meu nível mais alto”, afirmou Del Potro, após ganhar, por 7-6 (7/4), 6-3. O 34.º do ranking vai nesta sexta-feira reencontrar Novak Djokovic (2.º), com quem perdeu os dois duelos realizados em 2017, em Indian Wells e Acapulco, ambos em três sets. O sérvio está nos quartos-de-final de Roma pelo 11.º ano consecutivo ao ultrapassar Roberto Bautista Agut (20.º), com um duplo 6-4.

Alexander Zverev (17.º) esteve demasiado eficaz para deixar Fabio Fognini (29.º) dar seguimento à vitória anterior sobre Andy Murray, e ganhou com um duplo 6-3. O alemão defronta agora Milos Raonic (6.º).

John Isner (24.º) é o primeiro representante do ténis masculino norte-americano a chegar aos quartos-de-final de Roma em nove anos, depois de somar a sua primeira vitória sobre um "top-10" em terra batida no ATP World Tour. Isner assinou 19 ases para afastar Stan Wawrinka (3.º), com os parciais de 7-6 (7/1), 6-4, indo agora defrontar Marin Cilic (8.º).

Sam Querrey (28.º) tentou imitar o compatriota e até ganhou o set inicial diante de Dominic Thiem (7.º), mas o austríaco acabou por impor-se pela diferença mínima, ao fim de quase duas horas e depois de salvar três match-points: 3-6, 6-3 e 7-6 (9/7). Thiem tem como próximo adversário Rafael Nadal (4.º), que somou a 17.ª vitória consecutiva esta época, diante de Jack Sock (14.º), por 6-3, 6-4.

Nos pares, João Sousa e Fernando Verdasco deram boa réplica aos líderes do ranking da variante, Henri Kontininen e John Peers, mas não aproveitaram nenhum dos cinco break-points e foram eliminados com um duplo 7-5.

