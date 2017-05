Menos acidentes mas mais mortes nas estradas desde o início do ano

De acordo com um relatório de informação periódica divulgado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o número de acidentes registados entre 1 de Janeiro e 7 de Maio de 2017 diminuiu face ao mesmo período de 2016. No entanto, o número de mortes nas estradas aumentou.

PUB

Em 2016, e no mesmo período, foram registados cerca de 44 mil acidentes rodoviários, dos quais resultaram 135 mortes. No ano seguinte, nos mesmos meses, o número de acidentes desceu para cerca de 42 mil, mas houve mais seis mortes que em 2016 - um total de 141.

Em declarações ao PÚBLICO, Pedro Miguel Silva, assessor da presidência da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, sublinha que ainda é prematuro concluir que exista uma tendência para a diminuição do número de acidentes em linha com um aumento do número de mortes, sendo necessários mais dados para interpretar o fenómeno.

PUB

Desde 2015, Lisboa, Braga e Porto têm sido os distritos com maior registo de sinistralidade no período observado. No entanto, e no que diz respeito a mortes na estrada, Setúbal é o distrito com números mais elevados.

Nos últimos doze meses, GNR e PSP registaram 452 mortes na estrada a nível nacional, mais dez do que em igual período imediatamente anterior que entre 2015 e 2016, ao passo que houve menos 82 feridos graves em comparação homóloga. Já o número de feridos leves desceu nos últimos doze meses.

PUB

PUB