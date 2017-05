Nicky Hayden hospitalizado após atropelamento

O antigo campeão de MotoGP Nicky Hayden deu entrada nesta quarta-feira no hospital, depois de ter sido atingido por um carro quando andava de bicicleta em Misano Adriatico, Itália.

De acordo com o site www.worldsbk.com, o piloto de 35 anos, que representa a Red Bull Honda, foi abalroado quando se treinava perto de um resort de Rimini, tendo em vista a corrida em Ímola.

Depois do acidente, Nicky Hayden foi transportado por uma ambulância para uma unidade hospitalar local, sendo depois transferido para Cesena. Embora se desconheça ainda a gravidade do estado de saúde do norte-americano, o site riminitoday.pt avança que o piloto se encontrava inconsciente quando foi socorrido.

De acordo com a mesma fonte, o norte-americano terá lesões cranianas e abdominais.



