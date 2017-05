Mais de duas mil doses de cocaína apreendidas em Coimbra

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu mais de duas mil doses individuais de cocaína numa operação de combate ao tráfico de estupefacientes na região de Coimbra, que culminou com a detenção de sete pessoas.

Os suspeitos foram detidos durante a manhã pela Directoria do Centro na cidade de Coimbra, nos arredores da vila de Montemor-o-Velho - seis em cumprimento de mandados emitidos pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Coimbra e um em flagrante delito, refere um comunicado da PJ.

No decurso da investigação foram apreendidos, entre outros artigos, 2246 doses individuais de cocaína, 164 doses individuais de heroína, 198 doses individuais de cannabis, cerca de 12800 euros em dinheiro, oito veículos automóveis, três balanças de precisão, uma reprodução de arma de fogo, mais de 50 munições, seis computadores portáteis e diversos equipamentos de som e imagem.

A operação centrou-se no Bairro do Ingote, desde as 6h e contou com a colaboração operacional de várias valências do Comando da PSP e Unidade Especial de Polícia, no âmbito de uma investigação que visa combater o tráfico de crack (cocaína solidificada em cristais), heroína e cannabis.

Segundo a PJ, a operação representou o culminar de uma investigação iniciada há cerca de um ano, no decurso da qual foram já detidas outras sete pessoas, "com missões diferenciadas nesta estrutura criminosa, encontrando-se presentemente cinco sujeitas à medida de coacção de prisão preventiva".

Os sete detidos, cinco homens e duas mulheres, com idades entre os 21 e os 54 anos, todos desempregados, estão indiciados pela presumível autoria do crime de tráfico de estupefacientes e vão agora ser presentes às autoridades judiciárias para um primeiro interrogatório e aplicação das respectivas medidas de coacção.

