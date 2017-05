Criança de oito anos ferida com gravidade ao ser atropelada em Lousada

Uma criança de oito anos ficou esta terça-feira ferida com gravidade ao ser atropelada por um veículo ligeiro, em Lousada, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

O acidente ocorreu pouco depois das 18h, numa estrada municipal na localidade de Torno.

Segundo os bombeiros, a vítima é do sexo masculino e foi atropelada quando atravessava a estrada num local sem passadeira para peões. No local estiveram os Bombeiros de Lousada, a equipa da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante e a equipa da Viatura de Emergência Médica e de reanimação (VMER) do Hospital de Santo António.

A criança foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

