Tom Dumoulin vence contra-relógio e veste camisola rosa no Giro

O holandês Tom Dumoulin (Sunweb) venceu nesta terça-feira o contra-relógio da 10.ª etapa da Volta a Itália e é o novo líder da prova, destronando o colombiano Nairo Quintana (Movistar).

Dumoulin completou os 38,9 quilómetros entre Foligno e Montefalco em 50m57s e gastou menos 49 segundos do que o britânico Geraint Thomas (Sky), segundo classificado, enquanto o luxemburguês Bob Jungels (Quick-Step Floors) foi terceiro, a 56 segundos.

O corredor holandês, terceiro à partida para a etapa, assumiu a camisola rosa com 2m33s de vantagem sobre Quintana, que caiu para a segunda posição, à frente do holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e do francês Thibaut Pinot (FDJ).

Na quarta-feira, a 11.ª etapa vai ligar Florença a Bagno di Romagna, na distância de 161 quilómetros, apresentando duas contagens de montanha de segunda categoria e duas de terceira.

