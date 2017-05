Parceria com NBA resulta na criação de uma Liga mista em Portugal

Uma Liga mista para jovens de 11 e 12 anos, criada numa parceria entre a NBA e a Federação Portuguesa de Basquetebol, foi apresentada nesta terça-feira na sede do Comité Olímpico de Portugal.

PUB

Numa fase inicial, o projecto irá envolver 30 escolas da região de Lisboa e outras 30 do Porto, em competições autónomas, apurando-se para os play-offs as 16 escolas mais bem classificadas de cada fase regular.

Um draft será realizado antes de a competição se iniciar, no qual cada escola ficará a conhecer qual a equipa da NBA que irá representar.

PUB

A ex-estrela da WNBA Ticha Penicheiro, e Betinho, internacional português que representa actualmente a formação do Trento, da Série A-1 de Itália, foram nomeados os embaixadores deste evento.

"É uma parceria incrível e a federação está de parabéns. Incentiva a juventude portuguesa a praticar desporto. Dá aos jovens a oportunidade de vestir uma camisola da NBA. É um orgulho dar a cara por este projecto", sublinhou a ex-basquetebolista lusa, que foi campeã da WNBA em 1995 pelas Sacramento Monarchs.

Jesus Bueno, vice-presidente da NBA para a Europa e antigo base internacional espanhol, que iniciou o seu percurso no Barcelona, acredita que o novo evento terá grande sucesso em Portugal. "Esta iniciativa começou há dois anos em Espanha. É uma experiência única e esperamos que os miúdos se divirtam. Na NBA estamos confiantes de que será uma grande festa", referiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para Manuel Fernandes, presidente da FPB, esta iniciativa "trata-se de um importante projecto com a marca da NBA". "Será uma competição aliciante para jovens dos 11 e 12 anos. E trata-se de mais uma importante convergência entre o desporto federado e o desporto escolar", salientou o líder federativo.

O Comité Olímpico de Portugal (COP) também pretende ter um papel importante no sucesso e na divulgação desta Liga mista para os jovens de 11 e 12 anos. O presidente do COP, José Manuel Constantino, classificou a FPB como uma das federações mais inovadoras e ousadas do desporto nacional.

"O trabalho de uma federação não se esgota nas competições desportivas. O país desportivo deve à federação de basquetebol um tributo que nunca lhe foi reconhecido. Esteve na linha da frente na formação de treinadores e no desenvolvimento de outros projectos. E até o futebol adaptou alguns dos seus modelos para o seu desenvolvimento", enalteceu o líder do COP.

PUB

PUB