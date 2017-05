Ministro da Economia elogiou Open de Portugal

Depois do discurso do ministro de Economia, Manuel Caldeira Cabral, na cerimónia de entrega de prémios do 55.º Open de Portugal, no Morgado Golf Resort, em Portimão, Hugo Ribeiro, speaker na ocasião e press officer do torneio, agradeceu a “presença” dele sublinhando que havia sido “muito importante para nós”. E, com efeito, num fim-de-semana em que o mediatismo se dividia entre a visita do Papa a Fátima, a consagração do Sport Lisboa e Benfica e Salvador Sobral na Eurovisão, esse foi um sinal de que o Governo não descurou a importância deste emblemático torneio do golfe nacional e europeu, regressado após seis anos de ausência.

“Não quis deixar de estar na entrega deste troféu, a assinalar não só o regresso e a importância simbólica desse regresso, como a confiança que significa – confiança num sector que é o do turismo do turismo desportivo, com a importância que o golfe tem no mesmo”, justificou o governante, já depois de ter dado os “parabéns a todos os que aqui trabalharam, os que acreditaram, incluindo a Federação Portuguesa de Golfe, e trouxeram e volta um troféu que esteve sete anos afastado”.

Com Mário Azevedo Ferreira na entrega do cheque ao vencedor / © RODRIGO CORDOEIRO

No seu discurso, referiu que o turismo em Portugal está a ter um bom momento, dando número concretos: em 2016, um aumento de 10 por cento no número de turistas e de mais de 16 por cento nas receitas dos hotéis, avançando que “este ano está a repetir o crescimento, um crescimento que nos levado a novos recordes”.

E, no que pode ser lido como um elogio à organização tripartida do Open de Portugal (FPG, PGA de Portugal e NAU Hotels & Resorts), salientou que “o crescimento do turismo com qualidade precisa da confiança de quem investe, precisa que se ofereçam sempre novos eventos, novas atrações, novos factores diferenciadores de Portugal – e Portugal tem muitos factores diferenciadores de qualidade, sendo o golfe sem dúvida um deles”.

Em jeito de conclusão, e antes de entregar o troféu ao vencedor da competição, o inglês Matt Wallace, oministro manifestou o desejo de que a prova “tenha vindo para ficar – e cá estarei para ajudar”.

À presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, elogiou o seu trabalho incansável nas provas desportivas não so do golfe, mas em muitos outraa, e também no apoio a este projecto nacional que é o de melhorar e de ter um turismo de qualidade, um turismo que faça o pais ter orgulho. Portimão é também parte desses esforço e a presidenta da camara está de parabéns.”

