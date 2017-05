Contratações para fazer esquecer a pior temporada de Bruno de Carvalho

A uma jornada de encerrar o campeonato, o Sporting já confirmou que esta será a pior temporada da era Bruno de Carvalho, se excluirmos a época em que o actual líder rendeu Godinho Lopes, em 2012-13. Este será também o pior ano desportivo de Jorge Jesus, desde que assumiu um “grande”, no caso o Benfica, em 2009-10. O estado de graça de ambos em Alvalade terminou e a próxima temporada reveste-se de importância crucial para o futuro de presidente e treinador. Falhados todos os objectivos traçados para o futebol profissional, as atenções centram-se agora na política de reforços. Ontem, confirmaram-se as contratações do lateral italiano Piccini e do médio brasileiro Mattheus (ex-Estoril), que se juntam a André Pinto (que assinou em Abril) para atacar a época 2017-18.

Não são exactamente nomes que façam vibrar os adeptos. Ou, pelo menos, que tragam uma renovada e legítima esperança no futuro para colmatar o colapso da actual época, mas os nomes dos novos “leões” começam a surgir e, nos próximos dias e semanas, muitos outros irão desfilar pela comunicação social. Para evitar um novo fracasso na política de contratações, Bruno de Carvalho já anunciou que irá assumir a pasta do futebol profissional.

Acima de tudo, pretende-se evitar a chegada de reforços que nada acrescentaram à equipa, como aconteceu no último defeso, com jogadores como Castaignos, André, Elias, Markovic ou Douglas, entre outros. A estratégia passa por encontrar jogadores jovens, que possam evoluir na equipa e valorizar-se.

Cristiano Piccini, com 24 anos, encaixará nesse perfil, tendo o Sporting desembolsado uma verba que rondará os três milhões de euros para o resgatar ao Betis de Sevilha, no qual alinhou em 25 partidas nesta época.Na mesma lógica, chegou o brasileiro Mattheus Oliveira, de 22 anos e igualmente com um contrato válido até 2022. Filho do ex-internacional brasileiro e campeão mundial Bebeto, o médio ofensivo brilhou no Estoril nesta temporada, participando em 32 partidas e apontando dois golos. Menos jovem é o defesa central André Pinto, que assinou pelos “leões” há um mês, encerrando um ciclo de quatro anos no Sp. Braga.

A preocupação com o reforço da defesa é uma das prioridades de Jorge Jesus, que nunca tinha sofrido tantos golos como nesta temporada (35) ao serviço de um “grande”. O mais próximo que esteve deste cenário foi, precisamente, no segundo ano ao serviço dos “encarnados” (2010-11), quando contabilizou as mesmas sete derrotas deste ano, com 31 golos encaixados. Mas, apesar de tudo, ainda conseguiu ser vice-campeão e conquistar uma Taça da Liga.

Enquanto vão sendo conhecidos alguns reforços, Bruno de Carvalho e Jesus preparam, paralelamente, uma limpeza de balneário, com as saídas de jogadores que não renderam o que esperava. Mais problemáticas serão as potenciais vendas de jóias da coroa como Adrien Silva, William, Rui Patrício ou mesmo Bas Dost. As mais-valias dessas eventuais transferências irão pautar o ritmo e o nome das novas “garras” do “leão” para encerrar um jejum de títulos no campeonato que já dura há 15 anos.

