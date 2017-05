Só restam 17 recrutas no actual curso dos Comandos, 40 abandonaram formação

O curso 128, o primeiro a realizar-se depois das duas mortes na instrução do curso 127, começou a 7 de Abril com 57 voluntários seleccionados. Nesta segunda-feira, apenas restam 17 - cerca de 70% abandonaram a formação -, adiantou ao PÚBLICO o tenente-coronel Vicente Pereira, porta-voz do Exército, que também confirma que a Prova Zero – interrompida logo no primeiro dia do curso 127 quando 22 instruendos recebiam assistência médica e dois, o 2.º furriel Hugo Abreu e o soldado Dylan da Silva, viriam a morrer – “deixou de existir nos moldes anteriores”. A Prova Zero realizava-se em três dias consecutivos, com uma sequência de exercícios militares de instrução sem intervalos e com racionamento de água e de alimentos.

PUB

“Quarenta instruendos abandonaram o curso", resume Vicente Pereira. "A desistência é uma das razões”, à qual se juntam casos de instruendos “excluídos por motivos técnicos, físicos ou médicos”, disse ainda. O PÚBLICO aguarda ainda respostas às perguntas enviadas na sexta-feira sobre casos de internamento de recrutas nestas cinco primeiras semanas.

No sábado, o Diário de Notícias escreveu, com base em informações do Exército, que nas cinco primeiras semanas do curso, quatro instruendos foram internados, três dos quais em situações detectadas precocemente no âmbito de análises realizadas diariamente. Um instruendo foi transferido para o Hospital das Forças Armadas por rabdomiólise (destruição de fibras musculares).

PUB

Observar curso e preparação de contingente

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os deputados da Comissão de Defesa visitam nesta terça-feira o Regimento dos Comandos, na Serra da Carregueira, para ver como estão a decorrer as actividades do curso 128 depois das alterações introduzidas com um referencial que não existia desde 2002 e com regras mais claras para os instrutores e um melhor conhecimento da situação clínica dos candidatos.

“Vamos lá ver o primeiro curso [que se realiza] depois das alterações” propostas pela Inspecção Técnica Extraordinária e aplicadas pelo Exército, disse ao PÚBLICO o deputado do PSD Marco António Costa, que preside à Comissão da Defesa.

A visita tem também por objectivo “a prestação da solidariedade institucional aos Comandos e ao Exército português” e, nesse quadro, os deputados vão assistir aos preparativos do contingente de comandos que vai substituir o que se encontra desde Janeiro em missão na República Centro-Africana, a primeira missão internacional de Portugal em três anos, e que deverá regressar no fim de Junho.

PUB

PUB