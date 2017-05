Sousa e Elias continuam sem confirmar créditos

Está a ser uma época de terra batida para esquecer aquela que João Sousa está a protagonizar no ATP World Tour. Nesta segunda-feira, o tenista vimaranense somou a quinta derrota consecutiva, ao ser eliminado na ronda de estreia dos Internazionali d’Italia. Resta-lhe o Geneva Open na próxima semana para recuperar alguma confiança antes de abordar Roland Garros.

PUB

No encontro com o britânico Kyle Edmund (53.º mundial) – com quem jogou pares no Millennium Estoril Open –, a diferença esteve (mais uma vez) nos pontos importantes: Sousa não aproveitou nenhum dos três break-points de que dispôs; Edmund concretizou as duas oportunidades de “quebrar”, uma em cada set, para vencer, por 6-3, 6-4 em 1h10m.

Um break no segundo jogo apanhou Sousa a frio. O número um português reagiu de imediato, mas Edmund soube sobreviver a dois break-points, manteve a vantagem e fechou o set com um jogo de serviço irrepreensível. Sousa começou melhor o segundo set, com dois ases e um break-point no segundo jogo, o qual o britânico voltou a anular. E a 4-4, o serviço não ajudou o português e Edmund obteve o break decisivo.

PUB

Sousa vai continuar por Roma, para jogar pares ao lado de Fernando Verdasco, tendo como primeiros adversários dois especialistas da variante: o veterano canadiano Daniel Nestor e o francês Edouard Roger-Vasselin.

Edmund, recorde-se, foi o parceiro de Frederico Silva na conquista dos títulos de pares juniores no Open dos EUA e em Roland Garros. Nesta segunda-feira, Silva obteve o melhor resultado da época ao triunfar no future de Cherkassy (Ucrânia), numa jornada dupla: depois de, de manhã, ultrapassar Ivan Nedelko (355.º), o mais cotado do torneio, Silva (449.º) venceu na final o ucraniano Artem Smirnov (620.º), por 6-1, 6-2, para conquistar o seu nono título no circuito profissional.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também o número dois português, Gastão Elias (102.º), não tem conseguido dar seguimento à vitória na ronda inaugural do Millennium Estoril Open. No challenger de Bordéus, onde todos os oito cabeças de série integravam o top 100 na altura das inscrições, Elias desperdiçou uma vantagem de 4-2 diante do experiente Julien Benneteau (103.º), que venceu por 6-4, 6-1.

Na quarta-feira, estreia-se Pedro Sousa, que esta semana ocupa o seu melhor ranking de sempre, 154.º – após ter sido semifinalista no challenger de Aix-en-Provence.

O dia de hoje, em que Andy Murray celebrou o 30.º aniversário, ficou igualmente marcado por dois anúncios: o argentino Juan Monaco, que ocupou o 10.º lugar do ranking em 2012, retirou-se do ténis profissional e Roger Federer avisou que não vai competir em Roland Garros, preferindo poupar-se fisicamente para as épocas de relva e hardcourts.

PUB

PUB