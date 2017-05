Mattheus Oliveira confirmado em Alvalade por cinco épocas

É o segundo reforço anunciado no mesmo dia. Depois da confirmação de Cristiano Piccini até 2022, o Sporting revelou na noite desta segunda-feira que chegou a acordo com o brasileiro Mattheus Oliveira para um contrato igualmente válido por cinco temporadas.

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Estoril Praia – Futebol SAD para a transferência definitiva de Mattheus Oliveira. O jogador assinou um contrato válido até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros", anunciou o clube, através de uma mensagem nas redes sociais.

Mattheus Oliveira, filho do antigo internacional Bebeto, tem sido uma das figuras do Estoril ao longo da temporada, tendo realizado 32 partidas e apontado dois golos ao longo da presente época. Ele, que tinha chegado a Portugal por empréstimo do Flamengo, ainda em 2015-16, confirmou credenciais na Liga e convenceu os responsáveis do Sporting à avançar para a sua contratação, sendo que os valores envolvidos no negócio não foram divulgados.

