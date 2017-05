Os quatro momentos-chave do tetracampeonato

Benfica-Sp. Braga, 3-1

Pela primeira vez na liderança

O Benfica tinha o primeiro teste de grau elevado de exigência. Na Luz, à 5.ª jornada, recebia o Sp. Braga, que ocupava o segundo posto com o mesmo número de pontos das “águias”. Ambos estavam com dois de atraso para o Sporting. Mas a derrota dos “leões” em Vila do Conde fez com que quem vencesse o jogo assumisse a liderança do campeonato. E os homens de Rui Vitória venceram de forma folgada, mas não despreocupada, já que uma das figuras do encontro foi o guarda-redes Júlio César, autor de um par de defesas cruciais para o desfecho da partida.

Sp. Braga-Benfica, 0-1

Primeiro lugar seguro

Foto Mitroglou marcou o golo decisivo em Braga EPA/HUGO DELGADO

O FC Porto estava em alta no campeonato. Duas jornadas antes tinha derrotado o Sporting e como tinha jogado logo na sexta-feira e vencido o Tondela, a equipa de Nuno Espírito Santo assumiu provisoriamente a liderança do campeonato. O Benfica jogava em Braga com essa pressão e num jogo intenso e ocasiões de golo junto das duas balizas precisou de chegar ao minuto 80 para respirar de alívio. Um golo solitário de Mitroglou bastou para que os “encarnados” segurassem a liderança isolada da I Liga.

Benfica-FC Porto, 1-1

Matar a ambição do rival

Foto Jonas marcou o golo frente ao FC Porto MÁRIO CRUZ/LUSA

Mais uma oportunidade soberana do FC Porto ultrapassar o Benfica e roubar a liderança às “águias”. Com apenas um ponto de vantagem, a equipa de Rui Vitória recebia os “dragões” foi capaz de gerir a diferença tangencial na classificação. Os “encarnados” marcaram primeiro, de penálti, por Jonas, mas consentiram o empate no segundo tempo, apontado por Maxi Pereira. No final, contudo, o mais importante voltava a estar assegurado: liderança isolada no campeonato.

Sporting-Benfica, 1-1

Agarrados ao topo

Foto Lindelof marcou em Alvalade Reuters

O derby lisboeta era a última grande prova de fogo para o Benfica. Com três pontos de vantagem sobre o FC Porto, uma eventual derrota em Alvalade podia permitir aos “dragões” igualarem as “águias” em termos pontuais para além de possibilitar uma reaproximação dos “leões”, numa altura em que ainda ficariam a faltar quatro jornadas. Mas os benfiquistas sobreviveram ao teste graças a um grande golo de Lindelöf, de livre, assegurando um precioso ponto. Assim, independentemente do que o FC Porto fizesse no seu jogo, a liderança isolada não fugiria.

