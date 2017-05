FC Porto marcou no último instante e segurou liderança

A equipa de andebol do FC Porto perdeu na visita ao Sporting (28-27), na oitava jornada da segunda fase do campeonato nacional, mas essa foi a derrota mais saborosa que os “dragões” podiam desejar. Em jogo estava a possibilidade de os “azuis e brancos” conquistarem o título, mas, não tendo sido possível, o FC Porto conseguiu manter-se na liderança da classificação por só ter sido batido pela margem mínima, mantendo assim vantagem sobre os “leões”. A equipa orientada por Ricardo Costa volta a ter o título na mira quando visitar o Benfica, no próximo sábado.

O início da segunda parte trouxe um FC Porto pouco eficaz (dois golos em 15 minutos) e o marcador chegou a ter sete golos de diferença (23-16), mas Rui Silva conseguiu, no último segundo da partida, deixar o marcador na margem mínima. Um golo que surgiu por “pura sorte”, admitiu o treinador do FC Porto: “Não vou dizer que fiz uma jogada do outro mundo, porque não fiz. A bola era para entrar no Matic, mas estava pressionado. Acabou por chegar ao Rui [Silva] e ele rematou de bastante longe e teve a felicidade de finalizar com êxito”, confessou Ricardo Costa, em declarações reproduzidas pelo site oficial dos “dragões”.

FC Porto e Sporting somam 57 pontos, mas como os “azuis e brancos” bateram os “leões” em casa por 30-28 têm vantagem no confronto directo. “Vínhamos com a intenção clara de fechar as contas. Conseguimos um resultado positivo, apesar de não ter sido uma vitória. O jogo foi muito equilibrado na primeira parte. Fomos pouco a pouco tentando subir as linhas na defesa sabendo que não podíamos perder por mais de dois. Quando já a vitória estava longe fomos capazes de ter a cabeça e o discernimento de poder jogar com o resultado. Acabámos por conseguir o último golo de uma forma feliz, que nos permite ter vantagem sobre o Sporting. Agora faltam dois jogos, duas finais, mas já saberíamos que este campeonato iria ser assim, disputado pelas duas melhores equipas”, sublinhou o técnico.

Inconformado, o treinador do Sporting, Hugo Canela, referiu-se a “coisas estranhas” para falar do golo do FC Porto a fechar a partida. “Na nossa casa passam-se coisas estranhas. O último lance foi difícil de ver. Se fosse ao contrário, se calhar não marcavam o golo. O FC Porto deve treinar muito estas situações. Marcar um golo destes...”, disse, citado pelo diário desportivo O Jogo. “Estivemos a ganhar por sete. Saio daqui muito feliz porque sei que fizemos tudo por ganhar. Não tivemos medo de nada. Os sportinguistas devem olhar para esta equipa com satisfação. Acho que sou a única pessoa que acredita que o título é possível, mas tudo pode acontecer”, acrescentou Hugo Canela.

