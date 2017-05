CDUL é campeão nacional de râguebi

O CDUL garantiu neste sábado a conquista do campeonato nacional de râguebi após derrotar no CAR Rugby, no Estádio Nacional, a Agronomia, por 25-21. O ensaio que garantiu aos “universitários” de Lisboa a conquista do seu 20.º título nacional foi marcado por Jorge Abecassis, na última jornada da partida.

Após afastar na meia-final o GD Direito, que tinha conquistado o título nas últimas três épocas, o CDUL defrontou no jogo decisivo da prova Agronomia, que tinha vencido a fase regular da competição, e o jogo foi equilibrado e emocionante até à última jogada da partida.

Os “agrónomos”, que apenas por uma vez tinham sido campeões nacionais (2006-07), entraram muito bem na partida e venciam aos 10 minutos por 10-0: ensaio de PJ van Zyl, transformação e penalidade de José Rodrigues.

O CDUL reagiu e marcou o seu primeiro ensaio pelo jovem defesa Jorge Abecassis – a figura da partida -, mas, com mais duas penalidades de José Rodrigues, Agronomia chegou ao final dos primeiros 40 minutos com uma vantagem de 11 pontos: 16-5.

Após o descanso, foi o CDUL que entrou mais forte. Os “azuis” precisaram de apenas sete minutos para marcarem ensaios (Francisco Pinto Magalhães) e, aos 55’, com mais oito pontos de Abecassis (uma transformação e duas penalidades), passaram pela primeira vez para a frente do marcador: 18-16.

No entanto, a curta vantagem cdulista durou pouco. Praticamente na resposta, a equipa da Tapada da Ajuda chegou ao ensaio, marcado pelo primeira-linha Gustavo Duarte, e Agronomia manteve-se na frente do marcador (21-18) até ao último minuto. Porém, na “bola de jogo”, Abecassis voltou a assumir o protagonismo na partida e fez o ensaio que garantiu ao CDUL a vitória final, por 25-21, e a conquista do seu 20.º título nacional.

