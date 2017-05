Benfica conquista sétimo título nacional em voleibol

Ao quinto jogo, a final caiu para o lado do Benfica. No pavilhão da Luz, os “encarnados” conquistaram neste sábado o seu sétimo título nacional de voleibol, depois de derrotarem o Sporting de Espinho por 3-0 (25-21, 25-17, 25-19), fechando o conjunto destes duelos com uma vantagem de 3-2.

Entrou melhor o Sp. Espinho na partida, aproveitando dificuldades do adversário na recepção e a consistência das suas acções atacantes. Mas a vantagem de 1-5 foi-se esbatendo e o empate chegou a 6-6, graças a três pontos consecutivos de Roberto Reis. A meio do set, os “encarnados” passaram em definitivo para a frente e fecharam o primeiro parcial com 25-21, sempre com a zona 4 em evidência no plano ofensivo.

Sem grandes soluções na zona central, o Benfica foi continuando a apostar no oposto Hugo Gaspar e na versatilidade de Roberto Reis e de Rafa, especialmente eficaz detrás da linha dos três metros. Apesar de um novo arranque em desvantagem (5-7), os lisboetas reequilibraram e adiantaram-se a 15-12. A partir desse momento, o bloco “encarnado” fez-se sentir e o set fechou com um resultado desnivelado (25-17).

Sem a inspiração habitual de Simões nas acções de serviço, o Sp. Espinho sentiu dificuldades em causar problemas à recepção de Ivo Casas, o que significa que o Benfica, ao contrário do que sucedeu nos encontros na Arena Tigre, conseguia ligar o jogo e fazer chegar a bola com qualidade a Vinhedo, o distribuidor.

Tal como nos dois primeiros parciais, houve equilíbrio até metade do set. Nessa altura, o Benfica voltou a acelerar para os 14-12 e depois para 19-15, ameaçando um novo 3-0, tal como acontecera nos dois restantes jogos da final realizados no pavilhão da Luz.

Um resultado que veio mesmo a concretizar-se, graças a um Sp. Espinho mais errático que o habitual na zona 4 e sem conseguir fazer a diferença na zona 3. Aproveitou a equipa orientada por José Jardim para elevar a vantagem para 24-17, fechando a partida e o campeonato com um serviço adversário directamente para fora.

Este triunfo permite ao Benfica celebrar o quarto título nos últimos cinco anos e regressar ao topo da competição, depois de na época passada ter visto o domínio do voleibol nacional ser interrompido pela Fonte do Bastardo.

