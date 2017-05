A visita do Papa hora a hora

Sexta-feira, dia 12

14h — Partida do aeroporto Roma/Fiumicino

16h20 — Chegada à base aérea de Monte Real

Nesta que é a 19.ª viagem internacional do Papa que não gostava de voar, Francisco rejeitou mais uma vez carros totalmente blindados ou demasiadas barreiras entre si e as pessoas, porque, como tem vindo a repetir, “um bispo é um pastor, um pai”. Para esta viagem de 23 horas, a convite dos bispos portugueses e do Presidente da República, o quarto Papa a visitar Portugal apresenta-se como “um peregrino entre peregrinos”.

16h35 — Encontro privado com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

Este encontro decorrerá na Base Aérea de Monte Real

16h55 — Visita à capela da base aérea

Aqui rezaram também Paulo VI, em 1967, e João Paulo II, em 1991

17h15 — Deslocação em helicóptero para o Estádio de Fátima

17h35 — Chegada ao Estádio de Fátima e deslocação para o Santuário em viatura aberta

18h15 — Visita à Capelinha das Aparições

Na sua primeira intervenção pública em Fátima, na capelinha onde se acredita que Nossa Senhora apareceu cinco vezes aos pastorinhos, o Papa vai fazer uma oração que, segundo antecipou o Vaticano, evoca a “Senhora da veste branca”, no local onde há cem anos mostrou “os desígnios da misericórdia” divina.

Apresentando-se como “bispo vestido de branco”, Francisco vai rezar: “Seremos, na alegria do Evangelho, a igreja vestida de branco, da alvura branqueada no sangue do cordeiro derramado ainda em todas as guerras que destroem o mundo em que vivemos.”

Recordando os exemplos dos “bem-aventurados” Francisco e Jacinta, o Papa dirá ainda: “Seremos peregrinos de todos os caminhos, derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras, saindo em direcção a todas as periferias, aí revelando a justiça e a paz de Deus.” Dali, e depois de uma nova “oração silenciosa”, Francisco retira-se para a Casa de Nossa Senhora das Dores.

21h30 — Benção das velas na Capelinha das Aparições

Francisco vai acender uma vela na cerimónia de bênção das velas que antecede a recitação do rosário. “Dignai-vos abençoar estas velas, que acendemos em Vosso louvor; e por intercessão da Virgem Mãe, que aqui se manifestou revestida da Vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia, quando o Senhor vier, possamos ir ao Seu encontro, com todos os santos, no Reino dos Céus”, rezará o Papa. Francisco vai dormir na Casa de Nossa Senhora do Carmo, em Fátima, no quarto onde ficaram os seus antecessores Bento XVI e João Paulo II.

22h — Procissão das velas

A procissão far-se-á sem a participação do Papa e a missa que se segue será presidida pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

Sábado, Dia 13

9h10 — Encontro com o primeiro-ministro, ANtónio Costa, no Santuário de Fátima

9h40 — Visita à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

À entrada, o Papa Francisco vai cumprimentar o padre Joaquim da Cunha. Trata-se do sacerdote mais idoso de Portugal, que completa 105 anos em Julho. É neste local que o Papa se vai paramentar, depois de se ter recolhido, em oração privada, junto dos túmulos de Francisco e Jacinta.

Além de utilizar os paramentos trazidos do Vaticano, o Papa vai também usar uma estola oferecida pelo Santuário de Fátima. Branca e bordada a ouro, a estola tem motivos inspirados no manto de Nossa Senhora de Fátima, num desenho da autoria da arquitecta Joana Delgado, autora da custódia para a bênção dos doentes que vai igualmente ser utilizada pelo Papa.

10h — Missa no recinto do Santuário

No novo altar, presidido pelo Papa, deverão estar cerca de 140 pessoas, entre as quais oito cardeais, 73 bispos e arcebispos, além dos membros leigos do séquito papal, que integra dois médicos pessoais do Papa e o cerimoniário.

A procissão de entrada inclui o andor com a imagem de Nossa Senhora e os dois relicários em forma de candeias com as relíquias de Francisco e Jacinta, transportados pela postuladora da Causa da Canonização dos dois pastorinhos, Ângela Coelho, e pelo assessor da Postulação, Pedro Valinho Gomes, ladeados por cerca de 20 crianças e jovens, com idades entre os nove e os 16 anos.

O rito de canonização dos pastorinhos, cujo culto passará a ser universal, começa logo após a saudação inicial da missa proferida por Francisco. A missa integra ainda o cortejo do Ofertório em que participa a família da criança brasileira que a Igreja sustenta ter sido curada por intercessão de Francisco e Jacinta Marto, num milagre reconhecido pelo Vaticano e que está na base da canonização dos dois pastorinhos. Neste cortejo participa igualmente a família de um vigilante do santuário, que tem a particularidade de ser argentino e de se chamar Jorge, como o Papa.

A missa será celebrada em português, mas haverá leituras em línguas estrangeiras. A Segunda Leitura, por exemplo, será proclamada em espanhol. A Oração dos Fiéis será rezada em português, italiano, inglês, francês, polaco e árabe. A oração em árabe, que pede pelos migrantes, pelos pobres e pelos refugiados para que, “por intercessão de Maria, que conhece as suas dores, se sintam acolhidos por todos os que lhe oferecem dignidade e razões de espera”, vai ser lida pela irmã Glória Maalouf, libanesa das Servas do Coração Imaculado de Maria, que se encontra em Fátima desde Outubro de 2000. No momento da oração eucarística, o Papa vai ser acompanhado no altar pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e pelo bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto.

Para a comunhão, o altar vai ter apenas, além do cálice e da píxide (recipiente para a conservação e distribuição das hóstias consagradas) a usar pelo Papa, 25 cálices. Estão previstos 400 pontos de distribuição da comunhão, dentro e fora do recinto.

Depois da comunhão, o Papa dirige-se à zona destinada aos doentes, na colunata norte, e faz a Bênção do Santíssimo Sacramento — cerimónia que quis fazer pessoalmente. No final da eucaristia, o Papa segue do altar a Procissão do Adeus e depois dirige-se, no “papamóvel”, pelo corredor central do recinto para a Casa de Nossa Senhora do Carmo.

12h30 — Almoço com os bispos de Portugal na Casa Nossa Senhora do Carmo

É o último acto oficial da peregrinação papal a Fátima.

14h45 — Cerimónia de despedida na base aérea de Monte Real

15h — Partida de avião da base aérea de Monte Real

