Rui Vitória: "Temos coração e cabeça para jogar a alto nível"

Há uma possibilidade real de o Benfica entrar na história já no sábado, se derrotar o V. Guimarães no Estádio da Luz, na 32.ª jornada da Liga, mas isso em nada altera a forma de trabalhar da equipa. Palavra de Rui Vitória, um treinador que não quer ouvir falar em tetracampeonato antes de essa meta se tornar realidade e que mantém as rotinas, independentemente do contexto.

"A preparação é sempre a mesma. Não há jogos especiais, não há finalíssimas. Há uma noção clara daquilo que temos de fazer e das consequências daquilo que é o resultado de amanhã, mas isso em nada alterou as nossas rotinas. Não há que ter problema em entendermos que o jogo de amanhã nos pode trazer coisas muito boas", anotou o treinador das "águias".

A preocupação de Rui Vitória é o adversário desta ronda, uma equipa que conhece com profundidade. Entre os muitos elogios dirigidos aos dirigentes, equipa técnica e plantel vimaranenses, o ex-treinador dos minhotos foi claro no que às expectativas diz respeito: "O Vitória está a crescer e quer marcar a sua época. Tenho noção da dificuldade que vamos ter pela frente. Uma equipa rotinada na forma de jogar, estabilizada no seu 'onze', com características interessantes no ataque rápido a que temos de estar atentos. Mas o Vitória também vai encontrar uma equipa motivada, um estádio com mais de 60.000 pessoas. Sei o que é estar de um lado e estar do outro".

De resto, Vitória garante que os jogadores - que voltou a apelidar de heróis pela forma como entendem o contexto - sabem o que fazer. "É um jogo em que, jogando em nossa casa, estando próximos do final, queremos muito ganhar. Temos preparado os jogadores para viverem estes jogos com muita naturalidade. Temos coração e cabeça para jogar a alto nível", ilustrou, assegurando que "há uma noção clara da missão" que as "águias" têm pela frente.

E se Rui Vitória optou por manter em segredo as opções para o ataque (não confirmou nem desmentiu a utilização de Raúl Jiménez), mostrou um pouco mais de abertura para falar sobre a forma como tem vivido a semana, a nível pessoa. "Durmo entre 7 a 8 horas por dia, são as mesmas rotinas, a mesma forma de trabalhar. Para mim é tudo igual. Quando me começa a dar o sono, é inevitável. Tenho de ir para a cama", atirou, com um sorriso, manifestando a confiança de poder reforçar, no futuro, "o cunho pessoal" que introduziu na equipa.

