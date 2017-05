Lisboa está preparada para se vestir de encarnado este sábado

A festa para celebrar o tetracampeonato da equipa "encarnada" no Marquês de Pombal está assegurada, caso o Benfica vença o jogo deste sábado frente ao Vitória de Guimarães. A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) estão a trabalhar em conjunto de forma a “garantir o máximo de condições de segurança possíveis à imagem do ano passado”, segundo disse Carlos Castro, vereador da Segurança e Protec��ão Civil da CML, na Conferência de Imprensa no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP esta sexta-feira.

Os preparativos para a eventual festa do título das "águias" no Marquês de Pombal estão garantidos. As seis “portas do recinto” abrem às 19h30, apesar de o jogo não ser aqui transmitido. Os pontos de acesso serão na Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro, na Rua Martens Ferrão, na Rua Braamcamp, na Avenida Joaquim António de Aguiar, na Avenida da Liberdade e na Avenida António Augusto Aguiar. O objectivo desta entrada controlada é que “os adeptos possam, de facto, estar no Marquês de Pombal a festejar e a viver a emoção do campeonato”, segundo Paulo Flor, subintendente da PSP.

Para evitar comportamentos de risco e garantir uma segurança plena, a entrada neste perímetro será como num estádio de futebol. Serão confiscados objectos como capacetes, material explosivo e pirotécnico, facas, armas brancas, seringas, altifalantes, guarda-chuvas com varetas de ferro grandes latas e garrafas. Dentro de recinto irão estar a ser vendidas bebidas em copos de plástico.

O trânsito da capital será cortado às 17h30 de sábado na Praça Marquês de Pombal, a partir do cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Herculano, na Avenida Fontes Pereira de Melo com a Avenida António Augusto de Aguiar, na Avenida Joaquim António Augusto de Aguiar com a Rua Castilho e na Avenida Duque de Loulé com a Rua Luciano Cordeiro. As estações de metro Marquês de Pombal, Avenida, Parque e Picoas estarão encerradas a partir das 19h.

Os festejos de 2015 ficaram marcados por confrontos violentos entre os adeptos benfiquistas e os polícias no Marquês de Pombal, mas a experiência de 2016 foi considerada positiva e o subintendente Paulo Flor explica que o objectivo deste ano é “potenciar a melhor festa para os adeptos num cenário em tudo idêntico ao do ano passado”. O número de agentes da PSP que estarão ao serviço não foi especificado, mas o subintendente garante que estarão “os adequados e necessários para garantir toda a segurança”.

A PSP alerta para se evitar levar grandes quantidades de dinheiro ou telemóveis de última geração e aconselham a distribuir os objectos mais importantes por locais diferentes do corpo e de difícil acesso.

Texto editado por Jorge Miguel Matias

