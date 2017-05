Marcelo vai oferecer a Francisco oratório com Nossa Senhora de Fátima

O Presidente da República vai oferecer na sexta-feira ao papa Francisco um oratório de madeira encomendado à Fundação Ricardo Espírito Santo, com uma Nossa Senhora de Fátima da Vista Alegre, confirmou à agência Lusa fonte daquela instituição.

PUB

Marcelo Rebelo de Sousa vai entregar este presente durante o seu encontro com o papa Francisco, que decorrerá na Base Aérea de Monte Real, no concelho de Leiria, na sexta-feira à tarde, à chegada do líder da Igreja Católica a Portugal.

Neste encontro a dois, que tem uma duração prevista de 15 minutos, o papa Francisco vai, por sua vez, oferecer ao chefe de Estado português um mosaico sobre o "centenário das aparições" de Fátima, divulgou hoje a Santa Sé.

PUB

O líder da Igreja Católica vai realizar entre sexta-feira e sábado uma visita apostólica ao Santuário de Fátima, no centenário das "aparições" de 1917. Será o quarto papa a visitar Fátima, depois de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

À chegada a Portugal, Jorge Bergoglio vai ser recebido pelas três mais altas entidades do Estado português - o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa - e com honras militares.

O papa Francisco tem também um encontro agendado com o primeiro-ministro, para sábado de manhã, em Fátima, antes de presidir à cerimónia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto.

PUB

PUB