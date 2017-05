Da Europa está a cair uma estrela mostra o primeiro mural de Banksy sobre o “Brexit”

Apareceu de sábado para domingo na parede de um prédio em Dover, perto do cais do ferry que liga o Reino Unido ao continente europeu. Mostra um homem no topo de um escadote, a destruir uma das estrelas do símbolo da União Europeia. Representantes de Banksy, o artista urbano mais famoso do mundo, já vieram confirmar que este novo mural é da sua autoria. E a sua conta no Instagram corrobora a “assinatura”.

Para muitos dos que se habituaram à sua fina ironia política, talvez esta obra, a primeira que faz sobre o “Brexit”, seja demasiado literal. É, pelo menos, mais directa do que a que fez em 2015 na outra cidade portuária do outro lado do Canal da Mancha, Calais, em que resolveu chamar a atenção para o problema dos refugiados representando Steve Jobs, o fundador da Apple, com um saco ao ombro e um velho computador na mão direita, lembrando que o antigo patrão da gigante tecnológica, que morreu em 2011 e é um dos principais rostos da capacidade empreendedora americana, é filho de um imigrante sírio.

Desta vez o misterioso artista pôs o operário no topo do escadote a retirar uma das 12 estrelas que formam a bandeira da UE, que reflecte ideais de solidariedade e harmonia entre os povos europeus, recorrendo a um maço e a um escopo, operação que começa a abrir fendas em todo o fundo azul. É lícito dizer que, com o novo mural, Banksy parece argumentar que, ao cair uma estrela, o resto corre o risco de se desintegrar.

A nova obra do artista urbano chega numa altura particularmente difícil no que ao “Brexit” diz respeito, lembra o diário britânico The Guardian, já que as relações tensas entre o Governo da primeira-ministra Theresa May e a UE sobre a saída do Reino Unido da União se tornaram centrais nas eleições de 8 de Junho.

