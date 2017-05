Rui Vitória: "Temos ainda duas finais para disputar"

Luís Castro, treinador do Rio Ave

"Os jogadores entregaram-se por completo com as ideias que trabalhámos ao longo do ano. Foi uma primeira partida equilibrada, de domínio repartido. Houve um início de segunda parte muito forte do Benfica, em que criou um par de situações de perigo, mas depois, com o Ruben Ribeiro, conseguimos mais tempo de bola e passámos a controlar o jogo. Até ao golo do Benfica, tivemos situações para golo e só não marcámos por mera infelicidade. Fomos a jogo para ganhar, demonstrámos isso e saímos com o sentimento de dever cumprido".

Rui Vitória, treinador do Benfica

"Defrontámos uma belíssima equipa, mas mostrámos porque é que estamos em primeiro. Quisemos ganhar, fomos à procura do golo. Entrámos fortes na segunda parte, encostámos o Rio Ave ao seu reduto defensivo, fizemos um golo e depois o Rio Ave reagiu. Foi uma vitória saborosa, que os jogadores e o público merecem. Fizemos uma boa partida, viemos para impor o ritmo e ganhar. A jogada do golo é muito bem feita. Temos confiança em nós, no nosso valor, mas temos ainda duas finais para disputar. Queremos dar continuidade e ganhar, mas nunca ganhamos nada antes de efectivamente ganharmos".

