O segundo assalto de Carreño Busta ao Estoril Open foi bem sucedido

Quando entrou para o court do Estádio Millenium, em Oeiras, para disputar a final, Pablo Carreño Busta carregou o estatuto de sexto tenista da história do Estoril Open a chegar ao encontro decisivo em dois anos consecutivos. Passadas 1h24m, recolheu aos balneários como o primeiro a superar na segunda tentativa a prestação que obtivera na primeira. Graças a um triunfo por 6-2, 7-6 (7/5) sobre Gilles Muller, o asturiano confirmou o grande momento de forma que atravessa e conquistou o terceiro torneio da carreira, o primeiro em terra batida.

Só por uma vez no decurso do set inicial Gilles Muller conseguiu adiantar-se no marcador. Foi no terceiro jogo, depois de os dois primeiros terem terminado com um break para cada lado. O luxemburguês ganhou o seu primeiro jogo de serviço nessa altura e passou para 1-2, mas foi sol de pouca dura. A resposta de Carreño Busta foi demolidora.

Consistente do fundo do court e, numa fase inicial, mais agressivo do que o adversário nas acções de serviço, o espanhol passeou-se então pelo resto do parcial, ganhando os cinco jogos que se seguiram e assinando um break em branco para desespero de Muller (6-2).

O 28.º tenista do ranking, estreante em finais de terra batida, decidiu então arriscar um pouco. Entrou no segundo set com um serviço mais agressivo e conquistou o primeiro jogo em branco, repetindo a proeza no terceiro. Subia o número de winners e Carreño Busta respondia à altura, evitando sem dificuldades o break e igualando a 3-3, a 4-4, a 5-5 e a 6-6.

Com o set a resvalar para o tie-break, Muller foi o primeiro a cometer um erro e Carreño Busta agarrou-se a essa margem como a uma bóia de salvação. A seu favor jogou também o facto de ter havido mais pontos a serem decididos do fundo do court e nem o historial pouco encorajador de 40 tie-breaks ganhos e 39 perdidos até este domingo intimidou o espanhol. Uma grande resposta a um serviço terminou com um vólei (uma das imagens de marca do luxemburguês) para fora e com as aspirações de Muller.

De joelhos no chão, Carreño Busta festejou efusivamente e explicou instantes depois o que lhe passou pela cabeça: "A primeira vitória em terra batida é especial, até porque é a superfície que mais me agrada. Cada vez que venho ao Estoril consigo um grande resultado e sinto-me feliz aqui", assumiu, depois de dedicar o triunfo à mãe, que tem a partir de agora uma razão adicional para festejar o 7 de Maio para lá da efeméride.

Para casa, Pablo, que em 2013 foi eleito pelos seus pares como o jogador que mais evoluiu no circuito ATP em 2013, leva o primeiro troféu de 2017, um cheque de 85.945 euros e preciosos pontos para melhorar o 21.º lugar que ocupa actualmente no ranking. E ainda as palavras elogiosas do adversário: "Ele tem feito uma grande época e só posso desejar-lhe boa sorte para o resto da temporada. No primeiro set ele foi demasido forte. Mereceu ganhar porque foi o melhor jogador".

