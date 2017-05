Jorge Jesus: "O Belenenses soube jogar com as bolas paradas"

Jorge Jesus, treinador do Sporting

"Quero agradecer aos adeptos a comparência neste jogo, mereciam a vitória. Perdemos velocidade com a saída de alguns jogadores, mas a equipa entrou bem na segunda parte. O Belenenses soube jogar com as bolas paradas, em bola corrida não conseguiu criar perigo. Depois do penálti, que é grande penalidade, acabámos por levar três golos num jogo que não tinha nada para que pudesse acontecer. As alterações que fizemos não melhoraram a equipa, pelo contrário. Notou-se alguma falta de conhecimento em termos de bola parada. A equipa complicou o jogo a partir do 1-1".

Domingos Paciência, treinador do Belenenses

"Esta equipa tem tido um comportamento exemplar e quando assim é torna-se mais fácil. Os jogadores mereceram o que viveram hoje, por aquilo que tem acontecido nos últimos tempos. Este é um clube com muita história e temos de recuar ao tempo de Matateu para ver esta equipa ganhar ao Sporting. O Belenenses fez pela primeira vez três golos neste campeonato e também há que valorizar isso".

