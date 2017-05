Bruno de Carvalho: “Para mim chega! Na próxima época tudo tem de ser diferente”

O presidente do Sporting exigiu neste domingo uma atitude diferente na próxima temporada, após a derrota caseira dos “leões” frente ao Belenenses (3-2), que não acontecia há 62 anos, na 32.ª jornada da I Liga de futebol.

“O que posso garantir é que, enquanto presidente, para mim chega! Tudo tem de ser diferente na próxima época. O Sporting é vencer, não é dar desculpas”, desabafou o presidente “leonino” em declarações ao canal do clube.

Bruno de Carvalho lamentou o facto de ter chegado do Cazaquistão, onde viu o Sporting ser goleado “como nunca tinha acontecido numa final da UEFA Futsal Cup”, e logo a seguir ter testemunhado uma derrota pesada, “cheia de erros”, da equipa principal de futebol.

O líder “leonino” chega mesmo a falar de um “sentimento deprimente”, qualifica a época feita pela equipa como péssima e promete mudanças na próxima.

“Chegámos ao final do jogo e, infelizmente, posso dizer que os adeptos não estão satisfeitos. No fim do dia o que fica é o resultado 1-3. Os adeptos estão crentes num projecto, mais do que em treinadores ou jogadores. Infelizmente, não posso dizer que estejam satisfeitos. Os adeptos têm sido fantásticos numa época péssima. Temos de saber colocar os adjectivos: é um sentimento deprimente e não corresponde em nada ao que queremos. O Sporting tem de ser diferente”, afirmou.

