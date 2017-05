Brasil vence Taiti por 6-0 e sagra-se campeão do mundo de futebol de praia

O Brasil venceu neste domingo o Taiti por 6-0, na final do Mundial de futebol de praia, nas Bahamas, e sucede a Portugal como campeão do mundo da modalidade.

Três golos de Daniel, dois de Mauricinho, um de Datinha e outro de Catarino confirmaram o favoritismo dos brasileiros, que eliminaram Portugal nos quartos-de-final (4-3).

A “canarinha” conquistou o 14.º título mundial, o sexto depois da competição ser organizada pela FIFA, enquanto o Taiti, quarto em 2013, somou a segunda final perdida consecutiva.

A selecção portuguesa era a campeã em título, depois de ter vencido o mesmo Taiti na final de 2015, disputada em Espinho.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, o Irão, que chegou pela primeira vez na sua história às meias-finais de um Mundial, bateu a Itália por 5-3 e subiu ao último lugar do pódio nas Bahamas, a melhor prestação de sempre de uma selecção asiática.

O iraniano Mohammad Ahmadzadeh foi considerado o melhor jogador do torneio, enquanto o italiano Gabriele Gori foi o melhor marcador, com 17 golos, e Peyman Hosseini (Irão) o melhor guarda-redes.

