Belenenses protagoniza pesadelo de casa cheia em Alvalade

Em manhã de casa cheia em Alvalade, o Sporting sofreu a quinta derrota da época. Um resultado inesperado, sobretudo depois de os "leões" se terem adiantado no marcador frente a um Belenenses que não parecia capaz de incomodar o adversário. Mas três lances de bola parada - e a desatenção defensiva dos anfitriões - conduziram ao 1-3 final, o que significa que, 62 anos depois, os "azuis" do Restelo voltaram a ganhar no recinto do rival lisboeta.

Foi uma primeira parte amorfa aquela a que se assistiu em Alvalade, numa manhã de sol com duas equipas já livres de pressão no campeonato. O Sporting tinha dificuldade em desmontar a organização defensiva do Belenenses e só por uma ocasião conseguiu criar um desequilíbrio evidente, quando Adrien Silva surgiu na área após passe de Bruno César a rematar para fora.

O Belenenses tentava sair no contragolpe, sem sucesso, e viu o adversário reentrar na partida, após o intervalo, com outra intensidade. Bruno César, Bryan Ruiz e Matheu surgiam com mais regularidade - e com nova dinâmica - no corredor central, a procurar o espaço entre linhas e o corredor esquerdo começava a ser utilizado com mais critério.

Foi desse lado que surgiu o lance do golo inaugural, aos 52'. Cruzamento de Bryan Ruiz, a bola bate na trave, Ventura reage tardiamente e Bruno César, ao segundo poste, aproveita para emendar para a baliza.

O Sporting atravessou, então, o melhor período, mais solto e com mais qualidade no último passe. Matheus não finalizou da melhor forma uma assistência de Bryan Ruiz e o Belenenses acabou por responder aos 65', após uma investida pelo corredor direito com um cruzamento travado pelo braço de Matheus. Grande penalidade e empate por Abel Camará, aos 65'.

Os anfitriões precisavam de reagir, mas acabaram surpreendidos, depois de Castaignos ter falhado uma ocasião soberana na cara de Ventura. Aos 84', um livre indirecto do Belenenses foi cobrado para o segundo poste e Dinis Almeida, com um gesto acrobático e de ângulo apertado, assinou o 1-2.

Mas o pesadelo ainda não tinha terminado para o Sporting. Aos 88', novo cruzamento do lado esquerdo do ataque para o segundo poste, onde surgiu Maurides a colocar a bola no centro da área. Paulo Oliveira hesitou e Gonçalo Silva, sem oposição, despejou novo balde de água fria sobre os adeptos leoninos (1-3).

Estava assegurada a primeira vitória de Domingos Paciência ao leme do Belenenses e esvaziava-se o balão da pressão que se foi avolumando sobre uma equipa que não ganhava há sete jogos e que teve na reacção de Abel Camará, após o penálti, o seu retrato fiel: o avançado, insultado na passada semana por alguns sócios, correu na direcção dos adeptos e apontou repetidamente para o símbolo do clube.

