Portugal fora do Mundial de futebol de praia

A selecção portuguesa de futebol de praia, detentora do título, caiu nesta quinta-feira nos quartos de final do Mundial de 2017, ao perder por 4-3 com o Brasil, em Nassau, nas Bahamas.

A formação comandada por Mário Narciso esteve a vencer por 2-1, no primeiro período, com golos de Torres e Jordan, e ainda igualou a três, com o ‘bis’ de Jordan, após dois golos de Datinha, mas Rodrigo decidiu, a 2m34s do fim.

Nas meias-finais, o Brasil, recordista de vitórias na competição (13), vai defrontar Itália ou Senegal.

