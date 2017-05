Ataque ao Mundial de sub-20 passa pelos pés de uma geração talentosa

É uma selecção com certificado de qualidade aquela que Portugal vai apresentar na Coreia do Sul, onde dentro de 17 dias se inicia o Campeonato do Mundo de sub-20. Depois da presença na final em 2011 (e dos mais longínquos títulos de 1989 e 1991), a selecção portuguesa sonha com altos voos, contando, para alimentar essa ambição, com um naipe de jogadores com considerável experiência internacional nos escalões jovens.

PUB

Incluída no Grupo C, a formação orientada por Emílio Peixe estreia-se no Mundial 2017 a 21 de Maio, frente à Zâmbia, seguindo-se embates com a Costa Rica (dia 24) e com o Irão (dia 27). Depois de ter chegado às meias-finais no Europeu de sub-19, disputado no ano passado na Alemanha, a selecção de Portugal procura afirmar-se de forma cabal a nível planetário.

Antes de rumar à Coreia do Sul, a equipa portuguesa vai cumprir um período de estágio no Japão, entre os dias 10 e 15 de Maio, período durante o qual realizará um encontro de preparação com a selecção dos EUA, que também competirá no Mundial, inserida no Grupo F.

PUB

Entre os 21 jogadores escolhidos por Emílio Peixe, contam-se nove do Benfica, cinco do Sporting, quatro do FC Porto, um do Sp. Braga, um do V. Guimarães e um do Zurique. Há elementos de grande versatilidade (como Pedro Empis, Pedro Rodrigues ou Aurélio Buta) e alguns já com grande experiência ao nível das selecções jovens (como Ruben Dias, Alexandre Silva, Diogo Gonçalves), num conjunto equilibrado. Conheça-os um pouco melhor, a partir da infografia apresentada em baixo.

Foto

PUB

PUB