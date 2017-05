Abandonou o relvado por ser alvo de racismo e foi castigado

O médio do Gana Sulley Muntari, actualmente a jogar no Pescara, foi castigado pelo órgão disciplinar da Serie A italiana com um jogo de suspensão depois de ter sido expulso pelo árbitro do jogo Cagliaria-Pescara, na anterior jornada do campeonato italiano de futebol.

Muntari confrontou o juiz da partida com os cânticos de teor racista vindos de uma bancada do estádio e que o visavam, tendo sido admoestado com um cartão amarelo por protestos - o ganês pediu ao árbitro para interromper a partida devido aos insultos, mas os seus pedidos não foram atendidos, com o chefe da equipa de arbitragem a alegar de que se tinha tratado de um episódio protagonizado por muito poucos indivíduos. Muntary dirigiu-se então a uma bancada do estádio e confrontou os autores dos cânticos gritando enquanto tocava na pele - “esta é a minha côr” –, abandonando o relvado de seguida, tendo por isso visto um segundo cartão amarelo e consequente vermelho.

O órgão disciplinar da Serie A reconheceu que os acontecimentos ocorridos no jogo em Cagliari foram “deploráveis”, mas acrescentou que os regulamentos não permitem a aplicação de qualquer castigo ao clube da casa dado que se tratou de um facto que envolveu “aproximadamente dez” adeptos, ou seja, menos de 1% das pessoas que se encontravam o estádio, justificando assim o castigo agora imposto ao internacional ganês de 32 anos.

Esta situação motivou reacções de indignação dos mais diversos sectores. A mais forte de todas surgiu por intermédio do ex-jogador do Tottenham e actual responsável pela “Kick it out”, uma organização que luta contra a discriminação, que apelou a todos os jogadores negros a competirem na Liga italiana para se recusarem a jogar no próximo fim-de-semana a não ser que o castigo a Muntari seja retirado. O mesmo exigiu a FifPro, associação internacional de jogadores de futebol, dizendo que “Muntari estava no seu direito quando se dirigiu ao árbitro”.

Muntari jogava no AC Milan quando o seu então colega de equipa Kevin-Prince Boateng, abandonou o relvado durante um jogo particular com o Pro Patria, uma formação do escalão secundário, devido a cânticos racistas.

