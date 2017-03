Portugal ensaia salto para o pódio nos Europeus de pista coberta

A selecção portuguesa que, a partir de hoje, começa a competir na 34.ª edição dos Campeonatos Europeus de atletismo em pista coberta, em Belgrado, tem expectativas de alcançar resultados que permitir acrescentar medalhas às 21 até agora conquistadas no evento, que há uma década vai alternando (ano sim, ano não) com os Mundiais indoor.

A delegação nacional é composta por dez atletas, todos do Sporting ou do Benfica, o que denota um afunilamento do atletismo nacional. As maiores esperanças de alcançar lugares no pódio concentram-se no triplo salto, em especial no lado feminino, embora Nelson Évora também seja um trunfo importante. Patrícia Mamona e Susana Costa, nas mulheres, e Évora, nos homens, disputam nesta sexta-feira a qualificação para as finais, previstas para a jornada seguinte. Já Lecabela Quaresma, no pentatlo, tem neste primeiro dia o seu momento decisivo.

Patrícia Mamona, que abriu a temporada em plano elevado e foi vencendo alguns dos principais meetings do circuito internacional, será séria candidata às medalhas. Depois do ouro obtido nos Europeus ao ar livre disputados em 2016, em Amesterdão, Mamona é a actual detentora da terceira melhor marca europeia do ano (14,13m) e a sua constância nas provas de alto nível constitui um indicador de sucesso. Tal como nos Europeus da Holanda e nos últimos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, a atleta do Sporting será acompanhada por uma Susana Costa que já se aproximou dos 14m neste ano (13,94m), cotando-se como a 14.ª europeia da temporada, contando com a ausência de duas russas em Belgrado.

Quanto a Nelson Évora, tem evoluído longe do seu máximo potencial e, com 16,75m neste ano, é o 9.º melhor europeu, tendo, no entanto, à sua frente três russos que também não poderão competir, em especial o líder mundial da temporada, Lyukman Adams (17,20m). Porém, Nelson é, “em bruto”, de longe, o melhor dos atletas inscritos e, portanto, nunca pode ser julgado apenas pela forma que tem apresentado até agora. Até porque será um atleta que está atrás do português nas listas anuais, o alemão Max Hess (16,71m), o principal candidato ao triunfo.

No lançamento do peso masculino, Portugal apresenta dois atletas, Tsanko Arnaudov (20,53m neste ano, 11.º na Europa), já bem conhecido internacionalmente depois do terceiro lugar dos Europeus de Amesterdão, e o sensacional Francisco Belo, que fez progredir o seu máximo pessoal para 20,35m, antes de bater o recorde nacional do lançamento do disco. A temporada europeia tem sido discreta e só há um favorito incontestável na figura do alemão, líder europeu, David Storl (21,37m), pelo que tudo estará muito em aberto.

Outro dos destaques vai para a presença de Lecabela Quaresma, em Belgrado, na prova de pentatlo, depois da obtenção de um notável total nos campeonatos de França (4250 pontos), que lhe deu a vitória no certame e a segunda posição nos rankings portugueses de sempre, apenas atrás de Naide Gomes.

Rússia ainda de fora

Em ano pós-olímpico e em que há, de novo, Mundiais ao ar livre, em Agosto, desta vez em Londres, esta edição dos Europeus indoor vai ser descartada por muitos dos atletas de topo do Velho Continente. A não participação da Rússia (por questões relacionadas com o doping) priva, a priori, o evento de uma significativa parte dos potenciais melhores atletas e vários líderes europeus e mundiais, enquanto a Federação Internacional (IAAF) e a Associação Europeia continuam a assobiar para o lado. Ainda assim, vai ser superada pela primeira vez a barreira dos 700 atletas.

Como sempre, as provas de saltos serão as mais animadas neste panorama indoor e, também neste particular, a Associação Europeia esteve particularmente infeliz ao fixar mínimos muito difíceis e desfasados da valia dos de outras disciplinas. O caso da vara feminina é paradigmático, mas, ainda assim, a prova será uma das mais atractivas, contando com a presença da grega e campeã olímpica Ekaterini Stefanidi.

A Croácia, país anfitrião, apresentará a favorita única no comprimento feminino, a líder mundial do ano Ivana Spanovic (6,96m). A nova recordista europeia indoor dos 3000m, a britânica Laura Muir, está inscrita tanto nessa distância como nos 1500m — se vencer as duas provas, deverá ser a principal atleta do evento.

