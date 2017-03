APAF repudia tentativas de intimidação a árbitros

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) repudiou nesta quinta-feira as tentativas de intimidação que se tem vindo a verificar em todo o país e exigiu o fim do clima de crispação que se vive no futebol português.

Em comunicado, a associação considera que o clima de crispação “é, infelizmente, ‘alimentado’ por agentes desportivos, e alguns comentadores, que intervêm em representação dos clubes, e cujo principal objectivo é criar pressão, justificar resultados e levantar suspeições”.

A APAF entende que quem profere tais comentários “não têm noção do grave problema que estão a criar ao futebol português, criando desta forma uma ‘onda de violência’ moral e física, sem fim à vista”.

A associação “exige respeito, dignidade e honra para com os seus árbitros, sejam eles dos campeonatos profissionais ou amadores” e garante que “os árbitros apenas desejam tranquilidade e condições, para que possam realizar a sua função, o melhor possível”.

A APAF entende “que, é o momento para que, os clubes de uma forma séria e clara, digam de uma vez por todas, se se revêem nos comportamentos públicos de adeptos que agridem, ameaçam, vandalizam e utilizam sites/blogs e redes sociais para humilharem e levantarem calúnias, sobre a seriedade e idoneidade dos árbitros”.

Nesta quinta-feira, foram divulgadas por vários órgãos de comunicação social fotos que mostram actos de vandalismo num estabelecimento de restauração, em Fafe, propriedade do pai do árbitro Jorge Ferreira.

O juiz de Braga dirigiu na terça-feira o encontro entre o Estoril-Praia e o Benfica, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que os "encarnados" venceram por 2-1.

Numa das paredes do estabelecimento foi escrita a frase “aqui venera-se Calabote”, acompanhada da sigla da claque Super Dragões, afecta ao FC Porto.

