Condutor de 20 anos morre depois cair em ravina em Braga

Um jovem de 20 anos morreu nesta quarta-feira depois de se despistar e cair numa ravina, na zona de Morreira, em Braga, confirmou ao PÚBLICO Manuel Pereira, chefe de serviço dos Bombeiros Sapadores de Braga.

O alerta foi dado às 8h56. As autoridades chegaram ao local pelas 9h10, altura em que foi declarado o óbito no local. A vítima mortal era também o único passageiro da viatura. De acordo com a mesma fonte, "o carro bateu contra um eucalipto, despistou-se e caiu pela ravina", numa zona onde "têm ocorrido muitos acidentes".

Durante os trabalhos de resgate do corpo, que estava encarcerado na viatura, um dos bombeiros ficou com ferimentos ligeiros nas mãos. No local estiveram uma viatura de Emergência Médica, seis elementos dos Bombeiros Sapadores de Braga e militares da GNR e duas ambulâncias do INEM, uma delas para socorrer o bombeiro. As autoridades não adiantam para já detalhes sobre a causa do acidente.

