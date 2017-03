O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse, na reunião do executivo desta quarta-feira, que a Via de Cintura Interna (VCI) “é a estrada com mais trânsito do país”. Um problema que o autarca diz estar já a ser discutido com a empresa Infra-estruturas de Portugal e com o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e cuja origem Moreira associa às portagens das vias periféricas que poderiam funcionar como alternativa.

PUB

“Temos veículos a utilizar as vias radiais em vez das periféricas e que não têm origem nem destino ao centro. As alternativas existem, mas por causa das portagens são mais caras e, em alguns casos, com percursos mais longos”, disse o autarca durante a discussão de uma proposta da CDU que aconselhava a criação de parques de estacionamento “dissuasores” da entrada de veículos na cidade e potenciadores do uso do transporte público.

O documento acabaria por ser retirado, depois de a vereadora da Mobilidade, Cristina Pimentel, ter informado o vereador comunista, Pedro Carvalho, que o estudo estava feito e a localização desses futuros parques do sistema Park & Ride identificados. Um deles, disse a vereadora, deverá ficar na zona de Salgueiros, num terreno já identificado, e o outro no eixo Sete Bicas/Ramalde. Os dois parques constam do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e as suas candidaturas a fundos comunitários estão “a ser preparadas”, adiantou Cristina Pimentel.



A responsável pela Mobilidade referiu ainda que a rede de metro tem já 32 parques gratuitos e que o futuro terminal intermodal de Campanhã contempla a construção de um parque de estacionamento com 268 lugares. Um novo interface, na zona do Hospital de S. João, é também desejado e poderá ser um novo local para trocar o automóvel pelo metro ou o autocarro. Cristina Pimentel lembrou ainda que o parque na estação de metro do Estádio do Dragão tem 840 lugares e oferece, a quem tem uma assinatura mensal do Andante, a possibilidade de estacionar ali, durante 12 horas, por 95 cêntimos.

PUB

Foi durante esta discussão que Rui Moreira introduziu a questão do uso excessivo da VCI, argumentando que o número de veículos que ali circulam sem necessidade, a tornam “intransitável”, tendo “reflexos em toda a cidade”. Pedro Carvalho ironizou que a solução passaria por retirar as portagens das vias que não estão a ser utilizadas por essa razão, mas Rui Moreira não se comprometeu: “Ou ‘desportajar’ essas ou portajar esta [a VCI]”, respondeu.

PUB

PUB