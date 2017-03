Luis Enrique deixa de ser treinador do Barcelona no final da época

O anúncio foi feito instantes após o final do Barcelona-Sporting Gijón, que os catalães venceram por 6-1: Luis Enrique não vai renovar o contrato e abandonará o comando técnico dos “blaugrana”.

“Não serei treinador do Barcelona na próxima época. É uma decisão muito difícil para mim, muito pensada. Mas tenho de ser fiel e justo com aquilo que penso. Pela minha maneira de viver a profissão, pela busca incessante de melhorar a minha equipa, preciso de descansar um pouco”, afirmou na conferência de imprensa o técnico de 46 anos. Luis Enrique tornou-se treinador do clube em 2014-15, sucedendo ao argentino Gerardo “Tata” Martino. “Gostaria de agradecer toda a confiança que recebi. Foram três anos inesquecíveis”, resumiu Luis Enrique.

A época de estreia de Luis Enrique no Barcelona foi memorável: venceu a Liga espanhola, a Taça do rei e a Liga dos Campeões. No ano seguinte conquistou a Supertaça europeia, o Mundial de clubes e repetiu os triunfos na Liga espanhola e na Taça do rei. Em 2016-17 o técnico conquistou a Supertaça espanhola e já garantiu a presença na final da Taça do rei. Mas os oitavos-de-final da Liga dos Campeões não começaram bem (goleada por 4-0 no terreno do Paris Saint-Germain).

“Luis Enrique comunicou a decisão à equipa. Queremos terminar a temporada com sucesso e desfrutar do tempo que resta”, disse o internacional croata Ivan Rakitic.

“Aceitamos a decisão de Luis Erique, que é um grande treinador. Queremos acabar esta era da melhor maneira. Deu-nos grandes êxitos e ainda nos pode dar mais. Os jogadores estão motivados para fazê-los”, notou o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

