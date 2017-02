Mitroglou deixou o Benfica mais perto do Jamor

Dois golos de Mitroglou, o último deles nos instantes finais, deram o triunfo ao Benfica na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, no terreno do Estoril (1-2), e deixaram a eliminatória praticamente resolvida. Para além da vantagem, os “encarnados” têm também o conforto de jogar a partida decisiva em casa. Mas os “canarinhos” deram trabalho à equipa de Rui Vitória, que só perto do final conseguiu desfazer o empate. E podem queixar-se de posição irregular do grego no lance que resulta no 1-2.

Positivo/Negativo Positivo Mitroglou O Estoril marcou mais um capítulo do grande momento que o grego está a atravessar. Fez dois golos (um deles, porém, irregular) e já leva 24 na temporada. Nos últimos seis jogos marcou nove vezes.

Positivo Luís Ribeiro Algumas boas intervenções permitiram evitar outros tantos golos “encarnados”. Não foi pelo guarda-redes que o resultado final foi o que foi. Negativo Rafa/Júlio César Um e o outro deram inúmeras demonstrações de intranquilidade ao longo do encontro.

Com quatro alterações no “onze” — Júlio César, Jardel, Filipe Augusto e Carrillo renderam Ederson, Luisão, Pizzi e Salvio — o Benfica começou bem e não demorou a criar perigo: Nélson Semedo encontrou Rafa que, sozinho no coração da área, permitiu a defesa ao guarda-redes do Estoril num lance em que podia ter feito muito melhor. Mas após o fulgor inicial o ritmo abrandou e foi preciso esperar até aos 36’ para ver o primeiro golo na Amoreira: Zivkovic cruzou na esquerda, a bola passou por toda a gente e chegou a Mitroglou, que só teve de encostar.

Os estorilistas estiveram longe de ser meros espectadores e provocaram um grande calafrio num erro de Júlio César: a jogar com os pés, o guarda-redes facilitou e perdeu a bola para Matheus Índio. Mas o remate não encontrou a direcção da baliza e ninguém fez a emenda. Contudo, ainda antes do intervalo, a equipa de Pedro Gómez Carmona restabeleceu a igualdade. Eliseu jogou a bola na área com a mão e, no penálti correspondente, Kléber fez o 1-1.

O empate resistiu durante quase toda a segunda parte, apesar das oportunidades que as duas equipas tiveram para alterar o marcador. Mas Mitroglou não se conformou e ainda teve tempo para apontar o seu nono golo nos últimos seis jogos pelo Benfica — Eliseu tocou de calcanhar para Cervi, que entregou ao goleador. O grego, adiantado em relação à linha da bola, garantiu o triunfo. E deixou o Jamor mais perto para os “encarnados”.

