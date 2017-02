Rickie Fowler relaxa e até já pensa no Havai

Rickie Fowler, de 28 anos, teve neste último domingo um importante teste na sua carreira. Partindo para a última volta do The Honda Classic a liderar por quatro pancadas, precisava de inverter a estatística negativa neste capítulo. È certo que venceu em Abu Dhabi o ano passado e em 2011 no Open da Coreia, a comandar para os últimos 18, mas nunca o conseguira em cinco tentativas no PGA Tour.

No par-70 do Champion Course do PGA National, em Palm Beach Gardens, Florida, chegou a ver a diferença reduzida para uma pancada de vantagem sobre Gary Woodland, mas respondeu com dois grandes putts, de 12 e 7,5 metros, e no final até se deu ao luxo de acabar com 2 bogeys, para uma volta de 71 e um total de 268, 12 abaixo do par. E os segundos, Gary Woodland (69 a fechar) e Morgan Hoffman (68) ainda ficaram a 3 pancadas.

PUB

“Parece que já posso planear o Havai para o próximo ano”, disse Fowler após o seu quarto triunfo no PGA Tour e o primeiro desde o Deutsche Bank Championship, referindo-se ao SBS Tournament of Champions em Kapalua, no Havai, o torneio dos campeões que todos os anos é o primeiro no PGA Tour. “Posso relaxar um pouco. De certa forma, deixa-nos relaxados. Há menos pressão, menos stress. Acho que é algo de que precisávamos aproximando-nos de Augusta, Gosto do lugar onde estamos agora.”

Fowler sucede ao australiano Adam Scott (acabou nos 14.ºs com 276) na lista dos vencedores do torneio, factura um prémio de 1,1 milhões de dólares e sobe de 14.º para 9.º no ranking mundial, tabela que é liderada desde a semana passada pelo norte-americano Dustin Johnson.

PUB

O inglês Tyrrel Hatton, que jogou no último grupo no seu primeiro torneio do PGA Tour na Florida, ficou rapidamente fora da corrida. Ainda teve hipóteses de ficar isolado em segundo, o que seria um grande passo para segurar o cartão do PGA Tour, mas falhou um crucial de menos 1 metro no 17. Acabou no grupo dos quartos juntamente com Billy Horschel (68), Martin Kaymer (70), Chad Collins (69), Wesley Bryan (70) e o venezuelano Jhonattan Vegas (64), que fez um hole-in-one no 15.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Jimmy Walker, o campeão do PGA Championship estava no limite da contenda até bater shots de saída para a água no 15 e no 17, o que lhe custou 5 pancadas.

No European Tour, o sul-africano Darren Fichardt foi o vencedor do Joburg Open, em Joanesburgo. Foi também o seu quarto título neste circuito, valendo-lhe uma subida de 313.º para 192.º no ranking mundial.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB