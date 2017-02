Maurides passou a perna à antiga equipa

Foi um jogo decidido da marca do pontapé de canto, aquele que fechou a 23.ª jornada da Liga. Em Arouca, os anfitriões somaram a terceira derrota consecutiva na prova depois de permitirem que o Belenenses operasse uma reviravolta no marcador (1-2) e acabaram ultrapassados pelo adversário no 11.º lugar da tabela.

Colocou-se em vantagem o Arouca aos 38', num lance em que Tomané contou com a dose de felicidade certa para desviar, de forma quase involuntária, a bola para a baliza do Belenenses, na sequência de um canto. Este golo significava que os anfitriões iam para o intervalo na frente do marcador e que os lisboetas teriam de correr atrás do resultado.

E essa reacção aconteceu logo no início do segundo tempo, em dose dupla. Aos 53', um pontapé de canto a favor do Belenenses terminou com um cabeceamento imparável de Maurides, avançado brasileiro que já tinha mostrado predicados em Arouca, na época passada. Quatro minutos mais tarde, o cenário repetiu-se: novo canto, agora do lado contrário, e Maurides a disparar de pé esquerdo para o fundo das redes.

O jogo ficava resolvido em três lances de bola parada, com o Belenenses a ver-se livre do estatuto de equipa com menos golos marcados na Liga (tem mais um golo que Nacional e Tondela) e a ascender ao 11.º lugar, com 29 pontos, mais dois do que o Arouca, que soma dois desaires em dois jogos sob o comando de Manuel Machado.

