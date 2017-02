O Sporting venceu este domingo o Fundão, por 4-0, no Pavilhão Municipal de Gondomar, e conquistou a Taça da Liga de futsal, num jogo que foi a reedição da final de há um ano.

Dieguinho, Cavinato e Déo construíram vantagem de três golos para os leões na primeira parte.

Fortino apontou o único golo do segundo tempo, confirmando o 100.º título do futsal do clube de Alvalade.

