Sp. Braga continua sem ganhar

Um golo de Costinha, aos 90 minutos, permitiu neste domingo ao Vitória de Setúbal empatar 1-1 com o Sporting de Braga, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, disputado no Bonfim, em Setúbal.

PUB

O golo de Costinha surgiu na resposta ao golo "arsenalista", apontado pelo argentino Cartabia, aos 69', e já depois de Vukcevic ter falhado uma grande penalidade para o Sp. Braga, aos 87'.

Com este empate, os sadinos isolaram-se no oitavo posto com 30 pontos, enquanto os "arsenalistas" voltam ao quarto lugar, com os mesmos 39 pontos do Vitória de Guimarães, quinto.

PUB

PUB

PUB