Mo Farah, bicampeão olímpico, garante ser um "atleta limpo"

O britânico de origem somali Mo Farah, bicampeão olímpico dos 5000 e 10.000 metros, defendeu neste domingo ser “um atleta limpo”, que nunca infringiu as regras em matéria de substâncias proibidas.

PUB

O jornal britânico Sunday Times noticia na sua edição deste domingo, com base em documentos da agência antidoping norte-americana (USADA) a que dizem ter tido acesso, que Alberto Salazar, treinador de Mo Farah, recorreu a substâncias proibidas para aumentar os níveis de testosterona e melhorar o rendimento dos seus atletas.

De acordo com os documentos citados pelo jornal, Farah e outros atletas treinados por Salazar consumiram um suplemento baseado na substância L-carnitina (aminoácido proibido acima de um certo limite e concentração).

PUB

“Sou um atleta limpo, que nunca infringiu as regras relativamente ao consumo de substâncias, métodos ou dosagens”, indicou o atleta, presença frequente na Meia-Maratona de Lisboa, em comunicado.

Para Mo Farah, caso a USADA “ou qualquer outra organização antidoping tenha provas irrefutáveis” sobre o recurso de atletas a substâncias proibidas, “devem publicá-las e tomar medidas”.

Em comunicado, a USADA indicou apenas ter elaborado “um relatório preliminar em resposta à solicitação de um organismo público, relativa a tratamentos ministrados por um médico a atletas integrados no Nike Oregon Project”, escusando-se a fazer mais comentários “enquanto prosseguir a investigação”.

Em 2015, um documentário da BBC acusou Alberto Salazar - antigo maratonista norte-americano e treinador responsável pelo ressurgimento do meio-fundo nos Estados Unidos – de ter encorajado o doping de atletas com medicação proibida à base de testosterona.

Steve Magness, que já foi adjunto de Salazar, disse ter ficado chocado quando viu documentos com os níveis de testosterona de alguns atletas, em 2011.

Salazar defende-se da acusação, afirmando tratar-se de uma referência errada ao suplemento permitido Testoboost.

O documentário apresentava vários outros atletas e técnicos que passaram pelo "Projecto Oregon", consensuais em referir que Salazar recorria ao uso de substâncias proibidas.

Em Julho de 2015, a federação de atletismo do Reino Unido afirmou não dispor de qualquer evidência de eventuais ilícitos de doping de Mo Farah ou irregularidades no seu regime de treino no "Projecto Oregon".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Em nenhum ponto a extensiva informação do grupo de supervisão de desempenho (POG) contém alguma evidência de comportamento inapropriado de Mo Farah, nem deu à federação alguma razão para questionar se é apropriado a capacidade que o "Projecto Oregon" deu ao seu regime de treino”, referiu a instituição.

Mo Farah, de 33 anos, está no grupo de Salazar desde 2011 e desde então a sua carreira tem sido especialmente bem-sucedida, com os dois títulos olímpicos, nos Mundiais de 2013 e nos Europeus do ano passado, entre outros sucessos.

PUB

PUB