Messi ajuda Barcelona a cumprir tradição de vencer no Vicente Calderón

O Barcelona cumpriu este domingo a tradição na sua visita ao Atlético de Madrid e venceu os "colchoneros" por 2-1, com golos de Rafinha e do "inevitável" Lionel Messi, em jogo da Liga espanhola.

PUB

Foi o argentino, como tem sido hábito em alguns jogos, que desbloqueou o resultado para o lado dos catalães, ao fazer o 2-1 aos 86 minutos, surgindo na zona de penálti para fazer o segundo golo.

Antes, tinha sido Rafinha a adiantar o Barcelona, numa sequência de ressaltos, em que a bola sobrou para o brasileiro, aos 64', mas, pouco depois, aos 76', Godín ainda igualou com um desvio de cabeça, a livre de Koke.

PUB

O resultado eleva para sete épocas a série em que o Atlético não vence em casa para o campeonato o Barcelona, desde 2010-11 (seis derrotas e um empate), e quase sempre pela diferença mínima.

Nestes sete jogos, os catalães venceram cinco vezes por 2-1, uma por 1-0, e registam um nulo em 2013-14.

Desta vez, foi novamente um clássico de equilíbrio, naquela que será uma das épocas menos boas do Barcelona, sob o comando de Luis Enrique.

No jogo do Vicente Calderón, assinalou-se o regresso do guarda-redes Jan Oblak, ex-jogador do Benfica, titularíssimo no Atlético de Madrid até sofrer uma lesão no ombro, que o deixou afastado dos relvados desde 12 de Dezembro.

Mais cedo, também em encontro da 24.ª jornada, o Espanyol, de Quique Flores, venceu com tranquilidade o Osasuna, por 3-0, mesmo com Felipe Caicedo a falhar uma grande penalidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A equipa catalã desperdiçou o penálti, aos 29 minutos, com Caicedo a atirar para defesa do guarda-redes, num lance que levou também à expulsão do lateral Oier, deixando o Osasuna reduzido a dez jogadores.

O ex-sportinguista Caicedo já tinha adiantado o Espanyol aos 17 minutos, mas a segunda parte foi ainda mais favorável aos da casa, a jogarem em superioridade, que voltaram a marcar aos 46', por Jurado, e aos 90'+1', por Moreno.

O Espanyol segue no oitavo lugar, enquanto o Osasuna é o "lanterna-vermelha".

PUB

PUB