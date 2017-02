Madeira Rodrigues alerta para perda do controlo da SAD do Sporting

Pedro Madeira Rodrigues denunciou neste domingo que o banqueiro José Maria Ricciardi aconselhou o actual presidente, Bruno de Carvalho, a ceder a maioria de capital da SAD (Sociedade Anónima Desportiva, que controla o futebol do clube), para que esta seja recuperada financeiramente. O candidato às eleições do Sporting revelou o conteúdo de uma suposta escuta de uma reunião, divulgada na rede social YouTube, onde é sugerida esta proposta (embora ao final deste domingo a mesma já não se encontrava disponível online).

PUB

“É muito grave. Diria mesmo muitíssimo grave, é uma pessoa [Ricciardi] chegada ao actual presidente do Sporting [integra a comissão de honra da recandidatura]... Agora começamos a perceber tudo... É uma pessoa que está aflita com a minha candidatura, que já ameaçou processar-me” [na sequência de declarações do candidato no debate com Bruno de Carvalho, na última quinta-feira], disse Madeira Rodrigues numa visita ao núcleo sportinguista de Faro, citado pelo jornal O Jogo.

Segundo o candidato da Lista A às eleições do próximo dia 4 de Março, Ricciardi, ex-presidente do Haitong Bank e do Banco Espírito Santo de Investimento (BESI), garantia, nas referidas declarações, que a única salvação da SAD passaria pela entrada de um investidor privado maioritário. Algo que Madeira Rodrigues considera impensável. “Connosco os sócios vão continuar a mandar”, garantiu.

PUB

Portanto, "agora os sócios do Sporting vão começar a juntar os pontos e vão perceber o que se está a passar. Isto é da maior gravidade”, salientou Madeira Rodrigues, que apelou aos sócios para se mobilizarem e irem votar em massa.

“As eleições de sábado vão ser muito importantes para o Sporting Clube Portugal. Apelo a todos que estavam a pensar em não o fazer, que venham votar, porque esta é uma decisão de saber se os sócios devem ou não mandar no Sporting. Connosco vão continuar a mandar. A pessoa eleita vai ser a pessoa máxima responsável pelo Sporting Clube Portugal e em relação ao outro lado temos as maiores dúvidas e suspeitas, mas irei ainda falar mais à tarde sobre isto”, concluiu Madeira Rodrigues que convocou a comunicação social para uma conferência de imprensa este domingo à noite.

PUB

PUB