José Mourinho conquista Taça da Liga Inglesa com United

José Mourinho conquistou este domingo a Taça da Liga inglesa para o Manchester United, que bateu na final, em Wembley, o Southampton, por 3-2. O sueco Zlatan Ibrahimovic foi a figura da final ao abrir e fechar o marcador.

O avançado inaugurou a contagem aos 19', com o United a aumentar a vantagem, aos 39', por Jesse Lingard. A reacção do Southampton, onde o português Cédric Soares foi titular, ocorreu ainda antes do intervalo (já tinha marcado o primeiro golo do encontro que acabou invalidado com um fora-de-jogo inexistente), com Manolo Gabbiadini a reduzir a desvantagem em cima do apito para o descanso.

O ponta-de-lança italiano voltou moralizado para a segunda metade, emptando o encontro, logo aos 49'. Um golo moralizador para o Southampton, que criou várias oportunidades para se adiantar no marcador, antes de Ibrahimovic confirmar a quinta Taça da Liga do historial do conjunto de Manchester, a três minutos dos 90'.

