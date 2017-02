Um derby para colocar à prova a resiliência do FC Porto

Quatro dias depois de sofrer a primeira derrota da época no Estádio do Dragão, o FC Porto terá uma curta, mas previsivelmente dura, deslocação ao Estádio do Bessa. Com um pé e meio fora da Liga dos Campeões, após o desaire contra a Juventus (0-2), e pressionado pelo triunfo do Benfica na sexta-feira, os portistas vão ter pela frente, no derby portuense, um Boavista que se tem mostrado, sob o comando de Miguel Leal, uma das equipas mais fiáveis deste campeonato. Do lado dos “azuis-e-brancos”, Herrera (lesionado) e Felipe (castigado) são baixas confirmadas, enquanto os “axadrezados” vão estar privados do capitão Idris, um dos principais responsáveis pela solidez defensiva apresentada esta época pelos boavisteiros.

PUB

Nos últimos cinco confrontos, o principal derby portuense foi sempre favorável ao FC Porto, mas Nuno Espírito Santo terá esta noite, no Bessa, um teste à resiliência da sua equipa. Após um desgastante duelo com a Juventus e a quatro pontos do Benfica, que já cumpriu a sua missão na 23.ª jornada da Liga, os “dragões” vão entrar pressionados e o treinador portista terá um problema complicado para resolver. Sem Felipe, Boly deverá ser o escolhido para formar a dupla de centrais com Marcano, mas o defesa francês, contratado em Janeiro ao Sp. Braga, não é utilizado desde 3 de Janeiro e o saldo dos quatro jogos em que alinhou pelo FC Porto não é animador para Nuno Espírito Santo: uma vitória, dois empates e uma derrota.

Para além da ausência de Felipe, os “dragões” também não terão Herrera disponível, mas o lado direito do ataque do FC Porto deverá continuar entregue a um mexicano: Corona deverá regressar à titularidade.

PUB

Com a permanência praticamente garantida, o Boavista vai apresentar-se moralizado. Com apenas uma derrota nas últimas nove jornadas, a equipa de Miguel Leal tem-se mostrado mais confortável nos encontros em que entrega o controlo do jogo ao adversário, procurando depois explorar a velocidade e técnica de Iuri Medeiros e Renato Santos para contra-atacar de forma letal.

A habitual estratégia de Miguel Leal estará, no entanto, condicionada pela ausência de Idris. O médio senegalês assume no Boavista um papel fulcral na fiabilidade defensiva da equipa, à semelhança de Danilo no FC Porto, mas foi expulso na vitória “axadrezada” na última jornada em Santa Maria da Feira.

PUB

PUB