Toys 'R' Us de Gaia construiu o muro de Trump e a casa-mãe não gostou

A loja da Toys 'R' Us do GaiaShopping, em Gaia, resolveu montar um cenário a simular a fronteira entre o México e os Estados Unidos: um muro com um sinal de Stop, um polícia e duas placas, uma a apontar para “México” e outra para “USA”. A casa-mãe, nos EUA, já reagiu.

O cenário foi fotografado pelo jogador do F.C. Porto Miguel Layun. Numa publicação no Twitter, este sábado à tarde, o mexicano escreveu: “Que triste que a Toys 'R' Us de Gaia tenha este tipo de decoração. Optámos por sair quando vimos esta 'brincadeira'”.

Qué triste que el @ToysRUs en Gaia tenga este tipo de decoración. Optamos por salir cuando vimos esta "broma". ??? pic.twitter.com/Nxo5MrIStV — Miguel Layun (@Miguel_layun) 25 de fevereiro de 2017

No Instagram, o jogador voltou à carga: "Não me espanta, mas parece-me uma falta de respeito por parte da Toys 'R' Us em Gaia ter esta decoração. Uma mensagem pouco apropriada para crianças. Deixemos que cresçam sem preconceitos".

A publicação no Twitter teve mais de seis mil partilhas e já recebeu uma resposta. No próprio Twitter, a Toys 'R' Us afirmou que a administração da loja em Portugal já foi contactada para corrigir a situação que, defendem, “não representa” a identidade da marca.

@Miguel_layun Please know that this is not who we are and we have immediately contacted the store management in Portugal to address this — ToysRUs (@ToysRUs) 25 de fevereiro de 2017

A loja ainda não confirmou se a instalação já foi retirada. Entretanto, Miguel Layun voltou a comentar a situação no Twitter, agradecendo à Toys 'R' Us mas pedindo que ninguém seja despedido por causa da "brincadeira" de Carnaval.

De verdad solo pido que no haya ninguna pérdida de trabajo con lo ocurrido hoy. Gracias @ToysRUs pic.twitter.com/iVIe5dtH9b — Miguel Layun (@Miguel_layun) February 25, 2017

