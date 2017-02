Surfista portuguesa Carol Henrique nona no Anditi Women's Pro

A surfista portuguesa Carol Henrique, 21 anos, actual campeã nacional, terminou neste sábado em nono lugar o Anditi Women's Pro, etapa do circuito de qualificação mundial, disputado em Newcastle, na Austrália.

Carol Henrique foi derrotada nos oitavos de final pela havaiana Malia Manuel, surfista do circuito mundial feminino, que conseguiu uma pontuação de 9,93 contra 7,84 da portuguesa.

Na quarta ronda, Henrique tinha ficado em segundo lugar na sua 'bateria', atrás da australiana Keeley Andrew, mas à frente da também australiana Holly Hawn, que foi eliminada.

Em 2016, Carol já tinha sido nona classificada no evento de 6000 pontos Pantin Classic Galicia Pro, em Espanha.

As outras portuguesas presentes, Teresa Bonvalot e Camilla Kemp, foram eliminadas prematuramente, terminando em 25.º e 61.º.

Na prova masculina, o Maitland and Port Stephens Toyota Pro, também em Newcastle, Frederico Morais foi 17.º, Vasco Ribeiro terminou em 25.º, Pedro Henrique foi 97.º e Miguel Blanco, afastado na primeira ronda, ficou em 121.º.

Os portugueses seguem agora para o Australian Open of Surfing e Girls Make Your Move Women's Pro, a primeira do circuito de qualificação masculino e a segunda do feminino, respectivamente, disputando-se ambas em Manly Beach, Sydney, com período de espera de 27 de Fevereiro a 5 de Março.

